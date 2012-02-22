اجرای طرح ویژه آبرسانی به مسکن مهر/ مرحله اول تامین آب نهایی شد

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر از جدیدترین اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت نیرو برای تامین آب شرب پروژه مسکن مهر خبر داد و گفت: در این زمینه جلسات بسیار خوبی بین وزارت نیرو و مسکن و شهرسازی برگزار کردیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: در این نشست ها مسائل و مشکلات آبرسانی به مسکن مهر بررسی شد و راهکارهای حل مشکلات موجود نیز مطرح و در مورد آنها تبادل نظر کردیم.

عطارزاده خاطر نشان کرد: قرار است در این بخش یک پشتیبانی ویژه اعتباری از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به شکل تسهیلات و پرداخت متمرکز حق انشعابات انجام شود.

وی ادامه داد: این موارد می تواند برای سرعت دادن به آبرسانی در پروژه های مسکن مهر بسیار موثر واقع شود. هم اکنون تقریبا در اغلب طرح های سراسر کشور مشکل خاصی وجود ندارد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه در چند نقطه اطراف تهران برای آبرسانی به مسکن مهر و تنها در یک نقطه ضرورت داشت تا با توجه به مسیر طولانی تامین آب یک عنایت ویژه ای از سوی دولت و وزارت مسکن و شهرسازی صورت گیرد و پشتیبانی های لازم برای آن نیز صورت پذیرد.

عطارزاده با تاکید بر این مطلب که برای مرحله اول کار آبرسانی به طرح مسکن مهر پیش بینی هایی از سوی وزارت نیرو صورت گرفته است، گفت: منازل مسکن مهر که آماده واگذاری شود در تامین آب شرب آنها نیز هیچگونه مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: برای مرحله اول تامین آب شرب مسکن مهر طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مشکلی نخواهیم داشت و برای تامین پایدار آب نیز طرح ویژه ای طراحی و پیش بینی شده است.

وی گفت: امیدواریم منابع مالی مورد نیاز تخصیص آب پایدار به مسکن مهر نیز صورت گیرد که ما بتوانیم برای تامین آب پایدار پروژه های مسکن مهر اطراف تهران نیز نداشته باشیم.