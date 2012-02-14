قطع مکرر اینترنت کاربران کرمانشاهی را سرگردان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قطع مکرر اینترنت در استان کرمانشاه به حدی رسیده است که برخی از کاربران قراردادهای خود را با شرکتهای اینترنتی ملغی کرده اند.

از چند روز پیش نیز اینترنت در استان کرمانشاه دو حالت بیشتر نداشت، یا سرعت به حدی پایین بود که هر کاربری را کلافه می کرد یا اینکه اینترنت دچار قطعی کامل می شد.

خبرنگار مهر کرمانشاه در گفتگو با شرکتهای اینترنتی در استان کرمانشاه، جویای علت این نابسامانی اینترنت می شود که همگی این شرکتها این قطعی و کندی اینترنت را تایید می کنند و عامل اصلی آن را کشوری می دانند.

از سوی دیگر خبرنگار مهر برای کسب اطلاعات بیشتر به دنبال یافتن علت اصلی این مشکلات مزمن در بحث اینترنت از مسئولان مخابرات می شود که متاسفانه هیچ کسی در این زمینه جوابگوی خبرنگار مهر نبود.

تلفن همراه مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه پاسخ نمی دهد، روابط عمومی های مخابرات هم ظاهرا سکوت کرده اند.

مسئله حادتر اینکه، درب اکثر کافی نت ها و شرکتهای وابسته به خطوط اینترنتی در شهر کرمانشاه بسته شده بود.

زمانی هم که اینترنت وصل می شود، سرعت به حدی پایین است که بین یک خط ای دی اس ال با سرعت بالا و خطوط خانگی تفاوتی دیده نمی شود.

اختلال در ارسال و دریافت اطلاعات بانکی در کرمانشاه از دیگر معضلات قطعی و کندی این روزهای اینترنت در استان کرمانشاه بوده است.

برخی از نشریات که کارهای چاپ خود را به صورت ایمیل به چاپخانه های دیگر شهرها می فرستادند با مشاهده این وضع، خود شخصا به این چاپخانه ها مراجعه کرده اند و خطرات این سفر دور و دراز را به جان خریده اند.

خبرگزاری ها که براساس وظیفه ذاتی خود باید بیشترین و به روزترین اخبار را بر روی پورتال خود ارسال کنند نیز این روزها کمترین اخبار را در صفحات خود دارند و به نوعی مجبورند که با کندی یا قطعی اینترنت بسازند.

این وضعیت نیز چند ماه پیش برای اینترنت کرمانشاه پیش آمد و بازهم مسئولان برخی از عوامل فنی را در این مشکل دخیل دانستند که برای هیچ فرد منصفی قانع کننده نبوده است.

روز یکشنبه هم به دلیل این قطعی های مرسوم شده، بسیاری از شهروندان در سطح بانکهای کرمانشاه سرگردان بودند و به امید وصل مجدد اینترنت ساعتها بر روی صندلی های بانکها معطل شدند.

براساس این گزارش، چند صباحی است که قطعی های مکرر اینترنت در استان کرمانشاه و در دیگر استانها، بسیاری از کاربران دائمی را دچار مشکلات عدیده ای کرده است و تاکنون هیچ مسئولی نتوانسته است یا نخواسته است که دلیل این ضعف را بیان کند.

....................

گزارش: مهدی زارعی