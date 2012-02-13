یک عمل جراحی نادر در بوشهر با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، متخصص جراحی قلب این عمل عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در رابطه با این عمل جراحی نادر اظهار داشت: این عمل سخت برای اولین بار در استان بوشهر انجام شد و خوشبختانه نتیجه رضایت‌بخشی داشت.

دکتر امیرحسین زهره‌ای با اشاره به انجام این عمل بدون بیهوشی اضافه کرد: این عمل روی یک مرد 53 ساله انجام شد و از راه ایجاد برش‌ کوچک روی شریان مردی که دچار پارگی دریچه ائورت قلب شده بود انجام شد و پارگی شریان قلب مورد درمان قرار گرفت.

وی ریسک انجام این عمل جراحی را بسیار بالا توصیف کرد و افزود: با توجه به نادر بودن این بیماریها تنها مراکز معدودی در کشور هستند که این عمل های جراحی با ریسک بالا را انجام می‌دهند.

زهره‌ای با اشاره انجام عمل های درمان بیماری‌های قلب و عروق در مرکز جراحی قلب و آنژیوگرافی بوشهر ادامه داد: بیماران برای درمان نیازی به اعزام به سایر استان‌ها ندارند و در استان بوشهر مورد مداوا قرار خواهند گرفت.

یکی از اعضای این تیم جراحی در رابطه با انجام این عمل جراحی نادر اظهار داشت: عوارض زیادی برای انجام عمل جراحی باز روی این بیمار وجود داشت که می‌توان از فلج شدن هر دو اندام تحتانی به عنوان برخی از عوارض آن نام برد.

دکتر میکائیل رضایی اضافه کرد: پارگی دریچه قلب این بیمار در محلی ایجاد شده بود که احتمال بروز این عوارض با جراحی باز بسیار زیاد بود و ما برای کاهش عوارض این عمل جراحی را از طریق شریان سطحی اندام تحتانی چپ و فرستادن وسیله‌های مخصوص به داخل منطقه پارگی شریان، آن را ترمیم کردیم.

این جراح قلب مرکز بنت‌الهدی وضعیت کلی این بیمار را مساعد توصیف کرد و ادامه داد: با توجه به انجام موفقیت‌آمیز این عمل جراحی و مراقبت‌های لازم ، بیمار در سلامت کامل به سر می‌برد.