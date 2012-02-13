دومین کاروان دانش آموزی طالقان به سرزمین وحی اعزام شد

ابوالقاسم مهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در این کاروان بیش از 40 دانش آموز دختر در مقاطع راهنمایی و دبیرستان به این مناطق اعزام شدند.



وی یادآور شد: اولین کاروان دانش آموزی راهیان نور آبان ماه سال جاری با حضور 50 دانش آموز پسر در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان اعزام شدند.

فرماندار طالقان در خصوص اهمیت اعزام کاروانهای دانش آموزی به مناطق جنگی اظهار داشت: بازدید از مناطق عملیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس بهترین کار فرهنگی است چون شهدا بیشترین ارتباط را با مخاطبان برقرار می کنند.

وی افزود: تاثیری که چند روز اقامت و بازدید از این مناطق بر دانش آموزان دارد، با کارهای فرهنگی متعدد هم به دست نمی آید.