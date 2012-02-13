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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۴۳

مهری خبر داد:

دومین کاروان دانش آموزی طالقان به سرزمین وحی اعزام شد

دومین کاروان دانش آموزی طالقان به سرزمین وحی اعزام شد

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار طالقان از اعزام دومین کاروان دانش آموزی راهیان نور به مناطق جنگی خبر داد.

ابوالقاسم مهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در این کاروان بیش از 40 دانش آموز دختر در مقاطع راهنمایی و دبیرستان به این مناطق اعزام شدند.

وی یادآور شد: اولین کاروان دانش آموزی راهیان نور آبان ماه سال جاری با حضور 50 دانش آموز پسر در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان اعزام شدند.

فرماندار طالقان در خصوص اهمیت اعزام کاروانهای دانش آموزی به مناطق جنگی اظهار داشت: بازدید از مناطق عملیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس بهترین کار فرهنگی است چون شهدا بیشترین ارتباط را با مخاطبان برقرار می کنند.

وی افزود: تاثیری که چند روز اقامت و بازدید از این مناطق بر دانش آموزان دارد، با کارهای فرهنگی متعدد هم به دست نمی آید. 

کد مطلب 1533353

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