شش طرح مخابراتی در مراوه تپه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسحاق حسینی عصر دوشنبه در جمع مسئولان مراوه تپه افزود: این طرح ها شامل، طرحهای شبکه، انتقال، سوئیچ، BTS (آنتن تقویت تلفن همراه ) و ساختمان بوده است.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان ضمن اشاره به اینکه انقلاب اسلامى در همه‏ ابعاد فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، سیاسى و اقتصادى و فرهنگى، اهداف بسیار بلندى براى مردم و دولت ترسیم کرده است، گفت: این اهداف عمدتاً مأخوذ از قرآن و سنت بوده که عمدتاً در کلام امام خمینى (ره) و شعارهاى مردم متجلى شده‏اند.

وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بزرگ‏ترین تحول جهانی قرن بیستم به وقوع پیوست.

مدیرعامل مخابرات استان گلستان اضافه کرد: بنیانگذار این انقلاب با قیام خود، غرور ملت‏های مستضعفی را که سالیانی مدید مورد ظلم قرار گرفته بودند، به آنان باز گرداند و او نه تنها سرنوشت کشورش را تغییر داد بلکه میلیون‏ها انسان گمگشته در برهوت جاهلیت عصر مدرن را به بازگشتی دوباره به معنویت و یکتاپرستی فراخواند.

حسینی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، ناظران را با پدیده‏ای تازه در صحنه سیاسی جهان روبه‏رو ساخت و این پدیده بنا به ماهیت، اهداف و سرنوشت خود، در هیچ‏یک از معیارهای سیاسی جهان نمی‏گنجد.