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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۳۸

حسینی:

شش طرح مخابراتی در مراوه تپه اجرا شد

شش طرح مخابراتی در مراوه تپه اجرا شد

مراوه تپه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مخابرات گلستان از اجرای شش طرح مخابراتی در ایام دهه فجر در مراوه تپه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسحاق حسینی عصر دوشنبه در جمع مسئولان مراوه تپه افزود: این طرح ها شامل، طرحهای شبکه، انتقال، سوئیچ، BTS (آنتن تقویت تلفن همراه ) و ساختمان بوده است.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان ضمن اشاره به اینکه انقلاب اسلامى در همه‏ ابعاد فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، سیاسى و اقتصادى و فرهنگى، اهداف بسیار بلندى براى مردم و دولت ترسیم کرده است، گفت: این اهداف عمدتاً مأخوذ از قرآن و سنت بوده که عمدتاً در کلام امام خمینى (ره) و شعارهاى مردم متجلى شده‏اند.

وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بزرگ‏ترین تحول جهانی قرن بیستم به وقوع پیوست.

مدیرعامل مخابرات استان گلستان اضافه کرد: بنیانگذار این انقلاب با قیام خود، غرور ملت‏های مستضعفی را که سالیانی مدید مورد ظلم قرار گرفته بودند، به آنان باز گرداند و او نه تنها سرنوشت کشورش را تغییر داد بلکه میلیون‏ها انسان گمگشته در برهوت جاهلیت عصر مدرن را به بازگشتی دوباره به معنویت و یکتاپرستی فراخواند.

حسینی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، ناظران را با پدیده‏ای تازه در صحنه سیاسی جهان روبه‏رو ساخت و این پدیده بنا به ماهیت، اهداف و سرنوشت خود، در هیچ‏یک از معیارهای سیاسی جهان نمی‏گنجد.

کد مطلب 1533355

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