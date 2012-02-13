بسترهای لازم برای میزبانی از گردشگران در بم فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شایق عصر دوشنبه در نشست مشترک مسئولان بم با سفیر ژاپن گفت: در زمان زلزله بم ژاپن تلاشهای فراوانی برای کمک به شهرستان بم کرد.



شایق گفت: ازجمله این این کمک ها می توان به احداث شهرک های دوستی اشاره کرد که قابل تقدیر است.

فرماندار بم با اشاره به وجود فرودگاه بین المللی در بم گفت: در حال حاضر بم آمادگی کامل برای میزبانی از گردشگران خارجی را دارد.

شایق امنیت بم را بسیار مطلوب دانست و گفت: بعد از تقسیمات کشوری و کوچک شدن بم امنیت در این شهرستان افزایش یافته است.

این مسئول ابراز داشت: هیچگونه مشکلی در امنیت بم وجود ندارد و زمینه برای حضور گردشگران ژاپنی مهیاست.

وی با اشاره به زمان کم بازسازی بم گفت: تکمیل بازسازی مهم‌ترین مسئله حال حاضر شهرستان بم است.