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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۴۵

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75 دوره کتاب بین اعضاء باشگاه فرهنگی جوان سمنان توزیع شد

75 دوره کتاب بین اعضاء باشگاه فرهنگی جوان سمنان توزیع شد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از توزیع 75 دوره 18 جلدی کتاب بین اعضاء باشگاه فرهنگی جوان در سمنان و مهدیشهر خبر داد.

حجت الاسلام حسین صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 75 دوره کتاب 18 جلدی در سمنان و مهدیشهر توزیع شد، افزود: این تعداد کتاب در خصوص پرسش و پاسخ های دانش آموزی با موضوعات مختلفی بوده است.

وی، راه روان "اختلالات، موفقیت، کنترل غرایز جنسی، راهنمایی و مشاوره، ازدواج، خانواده و تحصیل" و ریحانه "مقام و جایگاه زن، زن در خانواده، زن در اجتماع" را از جمله عنوان های این دوره از کتاب ها عنوان کرد.

صبوری تصریح کرد: بیراهه "معنویت های نوظهور،  شیطان پرستی، بهائیت و هابیت" حریم عفاف "عفاف و حجاب چرا، عفاف و حجاب چگونه و  زلال احکام "سئوالات احکام 1 و2" از دیگر عناوین این 75 دوره کتابی است که بین اعضاء فرهنگی جوان سمنان و مهدیشهر توزیع شده است.

رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اظهار داشت: در نظر داریم این تعداد کتاب را بین همه اعضای باشگاه فرهنگی جوان در سراسر استان توزیع کنیم.

استان سمنان دارای 250 عضو فعال باشگاه فرهنگی جوان است.

کد مطلب 1533360

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