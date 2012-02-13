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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۴۷

نمایشگاه صنایع غذایی و شیرینی و شکلات در استان البرز برپا شد

نمایشگاه صنایع غذایی و شیرینی و شکلات در استان البرز برپا شد

کرج - خبرگزاری مهر: دومین نمایشگاه صنایع غذایی، محصولات کشاورزی و شیرینی و شکلات در استان البرز برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه صنایع غذایی، محصولات کشاورزی و شیرینی و شکلات روز دوشنبه در استان البرز برپا شد.

این نمایشگاه با بیش از 43 غرفه به مدت چهار روز از 24 تا 28 بهمن ماه در محل موقت نمایشگاه های بین المللی استان البرز دایر شد.

در سوله کناری این نمایشگاه نیز تجهیزات و لوازم ساختمانی با 40 غرفه همزمان با نمایشگاه صنایع غذایی، محصولات کشاورزی و شیرینی و شکلات استان برپا شد.

شهروندان استان البرز می توانند از ساعت 15 الی 21 هر روز از این نمایشگاه ها بازدید کنند.

صیدایی معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز نیز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه ها حضور داشت و از غرفه ها دید کرد.

کد مطلب 1533361

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