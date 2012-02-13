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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۰۴

جمع آوری 34 هزار کارتن خواب و متکدی از سطح شهر تهران در سال جاری

جمع آوری 34 هزار کارتن خواب و متکدی از سطح شهر تهران در سال جاری

معاون توسعه سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اینکه در زمستان سال جاری هیچ گزارشی در خصوص مرگ و میر افراد بی خانمان گزارش نشده است گفت: در سال 90 حدود 34 هزار فرد آسیب دیده از سطح شهر تهران جمع آوری شده اند.

به گزارش حبرگزاری مهر، رضا جاگیری در جلسه ستاد ساماندهی آسیبهای اجتماعی که در شهرداری منطقه 3 تهران برگزار شد از رشد 24 درصدی جمع آوری آسیب دیدگان اجتماعی در سال 90 خبر دادو افزود: در حال حاضر در کلان شهر تهران تکدی گری مهمترین آسیب اجتماعی است و حضور متکدیان در معابر و خیابان ها علاوه بر اینکه چهره نامناسبی را برای شهر ایجاد می کند معضلات بسیاری را به همراه دارد.

وی در ادامه با اشاره به وجود فضاهای بی دفاع شهری که بستری برای بروز جرم ایجاد می کند افزود: از آنجایی که بخش عمده ای از آسیب های اجتماعی در فضاهای بی دفاع شهری اتفاق می افتد بهسازی این فضاها در سال 91 در دستور کار این سازمان قرار گرفته است .

معاون سازمان توسعه خدمات اجتماعی با بیان اینکه مراکز ساماندهی ویژه افراد بی خانمان در 5 نقطه از شهر تهران آماده خدمات رسانی به این افراد هستند یادآور شد: ظرفیت کلی این مکان ها یک هزار و 500 نفر است این در حالی است که برای ساماندهی 4 هزار نفر بی خانمان در حال برنامه ریزی هستیم.

جاگیری در ادامه با اشاره به فعالیت ها و اقدامات مطلوب صورت گرفته در سطح شمال تهران اظهار کرد: منطقه 3 طی سال 90 در حوزه ی آسیب های اجتماعی توانست رتبه نخست را در میان مناطق 22 گانه شهر تهران کسب کند.

کد مطلب 1533366

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