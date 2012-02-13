نقش آفرینی گوگل پلاس در انتخابات اروپا و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شرکت گوگل قصد دارد از طریق مشارکت در فعالیتهای انتخاباتی احزاب و دولتمردان غربی به رویارویی با دیگر شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک بپردازد.

این شبکه در جدیدترین اقدام خود از به کارگیری شبکه اجتماعی خود موسوم به گوگل پلاس در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توسط "باراک اوباما" خبر داده است.

از سوی دیگر، مخالفان اوباما در جنبش تی پارتی کنفرانس آتی خود را با حمایت مالی شرکت گوگل، اتحادیه فروشندگان اسلحه و بنیاد بین المللی "هریتیج" برگزار می کنند.

این در حالی است که فعالیت این شبکه اجتماعی در محافل سیاسی آلمان نیز رونق داشته و همچنین گروههای سیاسی در انتخابات پیش روی فرانسه از آن بهره گرفته اند.



بر اساس این گزارش، با این حال گوگل پلاس در حال حاضر با 90 میلیون کاربر راه درازی تا رسیدن به رکورد شبکه اجتماعی فیسبوک (با 800 میلیون کاربر) دارد.