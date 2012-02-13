بودجه پیشنهادی سال 91 سازمان میراث فرهنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از این رقم، یک هزار و 805 میلیارد و960 میلیون ریال اعتبارات هزینه‌ای و 2 هزار و 257 میلیارد و 937 میلیون ریال نیز اعتبارات تملک و دارایی است.

این اعتبارات در قالب لایحه بودجه سال 91 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و در حال حاضر در کمیسیون‌های مربوطه مجلس در دست بررسی است.

علاوه بر بودجه پیشنهادی دولت، سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری نیز پیشنهادهایی را در 12 بند به صورت الحاقی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد داد که در صورت موافقت نمایندگان خانه ملت احتمال افزایش بودجه پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی وجود دارد.این 12 بند مواردی است که در بودجه پیشنهادی دولت به آن اشاره نشده است.

لایحه بودجه سال 91 در 12 دی‌ماه 90 توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد.