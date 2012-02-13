دستاوردهای انقلاب اسلامی باید به نسل بعد منتقل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز منتقمی اظهار داشت: جامعه ورزش وجوانان البرز با حضور گسترده خود در این راهپیمایی به جهانیان اعلام کرده اند که پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.



وی افزود: جامعه ورزش وجوانان البرز با لباسهای متحدالشکل رشته های مختلف ورزشی در این راهپیمایی با شکوه همانند دیگر اقشار کشورمان شرکت کرده اند تا به جهانیان نشان دهند آماده دفاع ازایران اسلامی هستند.



کارگاه آموزشی اخلاق فردی،اجتماعی وحرفه ای برگزارشد



کارگاه آموزش اخلاق فردی، اجتماعی و حرفه ای در اداره کل ورزش وجوانان استان البرز برگزار شد.



به همت معاونت توسعه منابع انسانی وپشتیبانی اداره کل ورزش وجوانان استان البرز یک دوره کارگاه آموزشی ویژه مدیران وکارکنان اداره کل تحت عنوان اخلاق فردی، اجتماعی وحرفه ای ساعاتی پیش در سالن اجتماعات ورزش وجوانان البرز برگزار شد.



در این کلاس آموزشی که با شرکت 55 نفر از پرسنل این اداره کل برگزار شد، دکتر جهان خواه به تدریس مباحثی پیرامون این موضوع پرداخت.



همچنین در ابتدای این مراسم نیز بهروز منتقمی مدیر کل ورزش وجوانان استان البرز با حضور در این کارگاه آموزشی با اشاره به اینکه هر چه مراتب ودرجه انسان بالاتر برود نیازمند اخلاق وآموزش بیشتر است افزود: انسان در همه مراحل زندگی نیازمند اخلاق است.

بهروز منتقمی ادامه داد: در راه یادگیری کارمند و مدیر، همه افراد نیازمند استفاده از دانش اساتید برجسته در موضوعات

مختلف هستیم بنابراین به همه شرکت کنندگان در این کارگاه توصیه می کنم در اینگونه جلسات آموزشی که اولین گام در بحث آموزش این اداره کل است ثابت قدم وپرتلاش باشند.