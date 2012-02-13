برگزاری جشن ولنتاین باید متوقف شود/ افزایش آگاهی مسلمانان ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیواستریت تایمز، "حسن نصرالدین طنطاوی" رییس شاخه جوانان حزب پاس مالزی با تاکید بر اینکه این جشن به فعالیتهای غیراخلاقی منجر می شود، افزود : برگزاری جشن ولنتاین در مالزی باید متوقف شود.

"نیک عبده نیک عزیز" معاون شاخه جوانان این حزب نیز از دولت مالزی خواسته است با پخش تبلیغات تلویزیونی مسلمانان را در خصوص ضدیت این جشن با ارزشهای اسلامی آگاه کنند.

وی تاکید کرد هر ساله حزب پاس همگام با دیگر سازمانهای غیر دولتی در تلاش است آگاهی مسلمانان را در خصوص ماهیت ضد اسلامی این جشن افزایش دهد.

سال گذشته نیز مسلمانان مالزی با برگزاری گردهمایی های متعددی نسبت به برگزاری جشن ولنتاین در کشورشان اعتراض کرده و خواستار پیروی جوانان از سنتهای اسلامی و بومی خود شدند.

پیش از این حزب پاس مالزی نیز بزرگداشت این روز در ایالتهای کداح، پینانگ، کلانتان و سلانگور را ممنوع اعلام کرده بود.