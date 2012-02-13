سخت ترین دوران اقتصادی پیش روی یونان است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "کوریر" در تحلیلی نوشت : اخیرا این طور به نظر می رسد(که با تصویب طرح صرفه جویی اقتصادی در پارلمان یونان) این کشور در مسیر نجات قرار گرفته است، اما هنوز یونان دوران سخت تری را در پیش رو دارد.

کوریر در ادامه نوشت : بسیاری از نمایندگان پارلمان یونان در جریان رای گیری درباره طرح جدید ریاضت اقتصادی دولت که با هدف دریافت کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به منظور جلوگیری از ورشکستگی انجام شد، در اصل هیچ انتخابی نداشتند. چرا که آنها اگر بله می گفتند محکوم بودند و اگر نه می گفتند هم همین طور.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: تصویب طرح ریاضت اقتصادی جدید دولت یونان، خبری خوب برای کشورهای منطقه یورو بود، اما برای یونان این گونه نبود. اولین نتایج این طرح برای یونانیها پرداخت مالیات بیشتر، درآمد کمتر و از دست دادن شغلهای بیشتر است و یونان هنوز در برابر این پرسش قرار دارد که آیا ما به عمق فاجعه اقتصادی رسیده ایم و از این پس بالاخره حرکتی رو به بالا را در پیش خواهیم داشت؟

کوریر همچنین تصریح کرد: یک سیستم دولتی که دوباره روی پا بایستد و مسیر اصلاحات را در پیش گرفته و از نو جهت دهی شود و اقتصاد خود را مجددا بازسازی کند در کشور یونان نه چندین، ماه بلکه سالها زمان می برد یونان اولین قدمهای خود در این مسیر را برداشته است، اما در یک فضایی از رکود و دلسردی و ناامیدی به ندرت می تواند گامهای بعدی را بردارد. اما تمام شدن روزهای سخت برای یونان هنوز قابل پیش بینی نیست.

