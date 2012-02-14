اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش راهی برای حذف کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم موسوی بیان کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سند بسیار خوب و مثبتی است و تغییر نظام آموزشی از ۵-۳-۴ به ۶-۳-۳ کمک شایانی به ایجاد تحول در نظام آموزشی و به دنبال آن حذف کنکور خواهد داشت.

نماینده مردم اردبیل نیر و نمین در مجلس ادامه داد: تدوین سند بنیادین آموزش و پرورش حاصل انجام یک کار کارشناسی وسیع است.

وی با تاکید بر کیفیت‌بخشی مواد آموزشی و کتب درسی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، افزود: در این سند به طرح مسائل و مباحث بسیار خوبی اشاره شده که امیدوارم مسئولان برای رفع مشکلات فرهنگیان هم در قالب این سند مواردی را مورد توجه قرار دهند.

موسوی گفت: با اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش حذف کنکور مسلم خواهد شد و می‌توان سر موعد مقرر به حذف کنکور اقدام کرد.