طرح زیباسازی شهر قزوین از طرح های استراتژیک شهرداری است

هومن بابا پور در حاشیه هشتمین همایش شهر و سیمای شهری قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هشتمین همایش ملی شهر و سیمای شهری و سومین همایش توسعه شهر با رویکرد فرهنگی و اجتماعی در ادامه سلسله همایشهای هفت سال گذشته توسط شهرداری قزوین و همکاری معاون اجتماعی شهرداری تهران، دانشگاههای مختلف استان برگزار شده است.

وی افزود: مهمترین هدف برگزاری این همایش عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر هدف قرار دادن مباحث فرهنگی و اجتماعی در مطالعات شهری است که در برنامه پنجم توسعه نیز توصیه شده است.

دبیر اجرایی همایش ملی شهر و سیمای شهری بیان کرد: شهرداری قزوین در نظر دارد با بهره گیری از دیدگاهای صاحب نظران با رویکرد موضوعات فرهنگی و اجتماعی در سال 91 مطالعات شهری را بر این مبنا انجام دهد و اجرای طرحها نیز با اولویت فرهگی خواهد بود.

کارشناس ارشد آمایش سرزمین تصریح کرد: طرح های تفضیلی شهر بعد از تدوین طرح جامع شهر صورت می گیرد و این طرح ها بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها را بر اساس وضعیت دقیق و تفضیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت، تراکم واحدهای شهری، اولویت های مربوط به مناطق، توسعه و حل مشکلات شهری تدوین می شود.

وی بیان کرد: قرارداد تهیه طرح تفضیلی شهر قزوین در مدت دو سال و با اعتبار300 میلیون تومان به یک شرکت مشاوره دارای رتبه و تجربه واگذار شده است.

باباپور یادآورشد: در تدوین طرح زیباسازی شهر قزوین در نهایت برای مبلمان شهری، نورپردازی ها، سیما و منظر شهری، نماهای ساختمانها، تبلیغات شهری، موقتی، کاغذی، تجهیزات پارکی، معابر و پیاده روها، ورودی ها تعیین تکلیف می شود.

عضو هیئت مدیره سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین از تدوین طرح جامع زیباسازی شهر قزوین به عنوان اولین شهر در کشور هم خبرداد و گفت: با توجه به اینکه تعریف دقیق کارشناسی و معینی از زیباسازی شهری و عناصر مرتبط با آن وجود نداشت شهرداری قزوین با پژوهشکده فرهنگ و هنر دانشگاه تهران برای این طرح قراردادی 18 ماهه با اعتبار اولیه 70 میلیون تومان منعقد کرد.

باباپور همچنین از استقبال کارشناسان از برگزاری این همایش خبرداد و یادآورشد: نتایج و دستاوردهای این همایش در برنامه های اجرایی بدقت لحاظ خواهد شد.

به گفته باباپور در پایان این همایش از اعضای دبیرخانه اجرایی، سخنرانان و کارشناسان و مسئولان دستگاههای اجرایی که در برپایی همایش نقش موثری داشتند تقدیر خواهد شد.