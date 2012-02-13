اسرائیل و آمریکا از اوضاع سوریه بهره برداری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمد النشایی" گفت : من خواهان مصری به دور از دخالت خارجی هستم و مردم مصر باید به خواسته های خود برسند.

وی با اشاره به حوادث سوریه و ادامه اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح مورد حمایت رژیمهای عربی، غربی ها و صهیونیستها و مانع تراشی اعراب و غرب در برابر تلاشهای دولت سوریه برای حل بحران این کشور خاطر نشان کرد: آنچه در سوریه می گذرد به نفع جهان عرب و به ویژه مصر نیست، بلکه به نفع آمریکا و اسرائیل است.

نامزد احتمالی ریاست جمهوری مصر اظهار داشت : امکان مهار تحولات سوریه از ابتدا وجود داشت و آنچه در سوریه می گذرد تلاشی برای پراکنده کردن اعراب است.