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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۳۴

نامزد ریاست جمهوری مصر:

اسرائیل و آمریکا از اوضاع سوریه بهره برداری می کنند

اسرائیل و آمریکا از اوضاع سوریه بهره برداری می کنند

یکی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری مصر روند تحولات سوریه و ادامه ناآرامی ها در برخی مناطق توسط گروههای مسلح مورد حمایت غربی و صهیونیستها و رژیمهای عربی را به نفع تل آویو و کاخ سفید دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمد النشایی" گفت : من خواهان مصری به دور از دخالت خارجی هستم و مردم مصر باید به خواسته های خود برسند.

وی با اشاره به حوادث سوریه و ادامه اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح مورد حمایت رژیمهای عربی، غربی ها و صهیونیستها و مانع تراشی اعراب و غرب در برابر تلاشهای دولت سوریه برای حل بحران این کشور خاطر نشان کرد: آنچه در سوریه می گذرد به نفع جهان عرب و به ویژه مصر نیست، بلکه به نفع آمریکا و اسرائیل است.

نامزد احتمالی ریاست جمهوری مصر اظهار داشت : امکان مهار تحولات سوریه از ابتدا وجود داشت و آنچه در سوریه می گذرد تلاشی برای پراکنده کردن اعراب است.

کد مطلب 1533380

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