به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان در مناظره‌ای که از سوی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر میان وی به عنوان نماینده جبهه متحد اصولگرایان و روانبخش نماینده جبهه پایداری با عنوان نقد مجلس هشتم برگزار شده بود گفت: ما در دایره اصولگرایی جایی برای رقابت نمی‌بینیم و جبهه متحد رقابت را در خارج از دایره اصولگرایی تعریف کرده است بنابراین اسم این جلسه را نباید مناظره بگذاریم بلکه این جلسه گفتگویی برای تبادل نظر است.

سپس الهیان با اشاره به برخی تخریب‌ها نسبت به مجلس هشتم گفت: دست‌های پنهانی در جهت ضربه زدن به مجلس هشتم در کار است لذا ما باید نقاط ضعف و قوت را همراه با هم بیان کنیم و نقدها نیز نباید به تخریب تبدیل شود.

وی همچنین با مثبت ارزیابی کردن عملکرد مجلس گفت: مجلس هشتم دوران حساسی را همچون فتنه 88، ظهور جریان انحرافی، ظهور بیداری اسلامی در منطقه و بیداری در کشورهای غربی را بر اساس عقلانیت و روح قانونگرایی طی کرده است و کارنامه قابل قبولی داشته است.

این نماینده مجلس هشتم با اشاره به عملکرد مجلس در دوران فتنه گفت: نمایندگان مجلس در موضوعاتی همچون کوی دانشگاه و مسئله کهریزک به موقع وارد عمل شده و با تشکیل کمیته‌هایی از حقوق مردم دفاع کرده است.

وی افزود: راهپیمایی نمایندگان در جهت محکوم کردن جریان فتنه راهپیمایی متعددی داشتند که نمونه بارز آن 9 دی و 25 بهمن بوده است که قاطعانه ضمن اعلام برائت از جریان فتنه و سران آن این جریان را محکوم کردند.

نماینده جبهه متحد همچنین حرکت مجلس هشتم را تنظیم شده با نگاه مقام معظم رهبری دانست و تاکید کرد: مجلس هشتم سعی کرد عمل خود را با معیارها و دیدگاههای مقام معظم رهبری تطبیق دهد که نمونه آن 11 روز خانه نشینی رئیس جمهور بود که مجلس با خویشتنداری توانست جلوی تنش‌ها را بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: در دوران 11 روز خانه نشینی رئیس جمهور دستهایی در کار بود که مجلس را متشنج کند که با هوشیاری نمایندگان این فتنه خنثی شد.

در ادامه این نشست الهیان در پاسخ به سئوال دانشجویی مبنی بر اینکه چرا طرح سئوال از رئیس جمهور بعد از وقفه‌ای چند ماهه در ایام انتخابات دوباره مطرح شده است، گفت: طرح سئوال از رئیس جمهور به شش، هفت ماه قبل بر می‌گردد که هیئت رئیسه مجلس چندین بار تلاش کرد که این طرح را ملغی کند اما به دلیل برخی مواضعی که رئیس جمهور محترم داشتند با اصرار نمایندگان طرح سئوال از رئیس جمهور اعلام وصول شد.

وی افزود: سئوالها در کمیسیون‌های مختلف طرح شد و نمایندگان حقوقی دولت و نمایندگان سئوال کننده در این کمیسیون‌ها حاضر شدند که نمایندگان سئوال کننده از پاسخ نمایندگان دولت قانع نشدند بنابراین طبق آئین نامه رئیس جمهور باید ظرف یک ماه در مجلس حاضر می‌شد و به سئوالها پاسخ می داد.

وی همچنین موضوع وقف دانشگاه آزاد را از جمله نقاط ضعف مجلس هشتم دانست و گفت: در قضیه وقف دانشگاه آزاد عباسپور نمایندگان را فریب داد که پس از آگاهی نمایندگان، مصوبه وقف دانشگاه آزاد لغو شد.

الهیان با بیان اینکه رقابت میان اصولگرایان به صلاح نیست گفت: رقابت درون گروهی میان اصولگرایان موجب ریزش آرا می شود چرا که طبق آمار 1300 نفر از جریان اصلاح طلب در انتخابات شرکت کرده‌اند و جبهه متحد نیز رقیب خود را فقط اصلاح‌طلبان می‌دانند نه دیگر گروههای اصولگرایی.

وی همچنین با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت بخصوص در نوسانات بازار سکه و ارز گفت: سکوت دو هفته‌ای دولت که هر روز قیمت‌ها به شکل تصاعدی بالا می‌رفت بی‌معنا بود و هیچ توجیهی نداشت که نمایندگان به این قضیه ورود پیدا کردند و از دولت نیز انتظار می‌رود با نظارت جدی‌تر و مستمر جلوی التهابات بازار را بخصوص در زمان شب عید بگیرد.

الهیان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا علی مطهری از لیست جبهه متحد حذف شد، تصریح کرد: حذف آقای مطهری به دلیل منتقد بودن او نسبت به دولت نیست چرا که ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌ایم و هر حرکتی که در اصول باشد از آن حمایت و هر حرکتی که خارج از اصول باشد آن را نقد می‌کنیم چرا که نقد درون جریانی از ویژگی جریان اصولگرایی است.

وی با بیان اینکه هر گونه سهم خواهی ها را درجبهه متحد به شدت تکذیب می‌کنم گفت: حذف شدن افرادی چون غفوری فرد، نجابت، عباسپور، مطهری و ... از لیست جبهه متحد که در انتخابات قبل در این لیست بودند دلیل واضحی است که لیست جبهه متحد بر اساس سهم خواهی‌ها بسته نشده است.

سخنگوی کمیته بانوان جبهه متحد با بیان اینکه بیش از یک سوم لیست جبهه متحد نسبت به لیست مجلس هشتم تغییر کرده است گفت: در این لیست معیارها جایگزین سهم‌خواهی‌ها شده است و جایگزینی بذرپاش به جای نجابت که وی برخاسته و بیرون آمده از دل جریان اصولگرایی است دلیلی از این مدعاست.