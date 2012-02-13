عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جمهوری اسلامی ایران به طور کلی موافق با انفجار کور و کشتن ناجوانمردانه مردم نیست چراکه جمهوری اسلامی ایران این نوع اقدامات را بر اساس آموزههای دینیمان حرام میداند.
وی افزود: اگر نخست وزیر رژیم صهیونیستی چنین اتهامی به ایران میزند یک نوع فرار رو به جلو است تا اقداماتی که خودشان انجام میدهند را به جمهوری اسلامی ایران منتسب کند. ادعای نخست وزیر اسرائیل یک حرف یاوه و بیهوده است که آن را برای فرار به جلو مطرح میکنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیش بینی کرد: به احتمال قریب به یقین، رژیم صهیونیستی میخواهد زمینهچینی تروری در یک جای دنیا را انجام دهد یا اینکه در ایران ضربهای بزند لذا از الآن دارد زمینه آن را میچیند. یعنی دارد برای یک عمل ناجوانمردانه علیه ملت ایران و اقدام جنایتآمیز علیه جمهوری اسلامی ایران سوژهتراشی میکند.
وی افزود: باید برای هر کار خلافی که رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران منتسب میکند یا هر گونه روشهای ناجوانمردانهای که در مورد ما در پیش میگیرد اقدام قانونی به عمل آوریم و برای هر وضعیتی که اینها فراهم میکنند شکایت را به دیوان داوری لاهه ببریم و از طریق وزارت امور خارجه پیگیری کنیم.
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