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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آغاز ثبت نام طرح ملی رحمت

آغاز ثبت نام طرح ملی رحمت

مدیرکل امور بانوان استانداری تهران از آغاز ثبت نام طرح ملی رحمت ویژه بانوان و دختران تهرانی خبر داد و گفت: در دوره جدیداین طرح آموزشهای امداد و نجات و آسیب شناسی در فضای مجازی در کنار سایر آموزشهای خانواده ارائه می‌شود.

آذر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مرحله نخست این طرح که سال گذشته اجرا شد 10 هزار زن تهرانی تحت پوشش برنامه های آموزشی طرح قرار گرفتند و در مرحله دوم طرح ارائه امکانات آموزش به 20 هزار زن تهرانی دیده شده است.

وی افزود: در طرح ملی رحمت متقاضیان (دختران و بانوان تهرانی) تحت آموزشهایی اعم از آموزش همسرداری، تربیت فرزند، حجاب، بصیرت افزایی و... قرار می گیرند که در مرحله دوم طرح آموزشهای امداد و نجات و آسیب شناسی در فضای مجازی هم افزوده شده است.

مدیرکل امور بانوان استانداری تهران با بیان اینکه این طرح تمامی شهرستانهای استان تهران را پوشش می دهد گفت: آموزشها در دو ترم 16 جلسه ای و هر جلسه 90 دقیقه در پایگاههای بسیج و مدارس توسط اساتید حوزه علمیه (سطح پایه 2)، کارشناسان علوم الهیات و امدادگران زن در هلال احمر انجام می شود.

کد مطلب 1533384

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