فرماندار بم برای حضور در همایش سالروز سونامی ژاپن دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، چین ایچی کومانو عصر دوشنبه در نشت مشترک با مسئولان بم گفت: از جمله اقدامات ژاپن برای کمک به مردم زلزله زده بم می توان به ایجاد شهرکهای دوستی برای اقامت زنان سرپرست خانوار، افراد دچار ضایعه نخاعی و همچنین مردانی که خانواده خود را از دست داده بودند اشاره کرد.

وی با اشاره به زلزله سال 82 بم تصریح کرد: این شهر بعد از زلزله بم برای دنیا و مردم ژاپن شناخته شد.

سفیر ژاپن با اشاره به حادثه سونامی 11 ماه پیش در ژاپن گفت: طی این حادثه ایرانیان نیز مردم ژاپن را تنها نگذاشته و کمکهای فراوانی برای بازسازی مناطق آسیب دیده انجام دادند.

وی گفت: به مناسبت نخستین سالروز سونامی ژاپن همایشی در سفارتخانه ژاپن در ایران برگزار می‌شود.

سفیر ژاپن زمان همایش مذکور را در چهارم اسفند ماه سال جاری عنوان کرد و از فرماندار بم برای حضور در این همایش دعوت به عمل آورد.