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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۲۱

فرماندار بم برای حضور در همایش سالروز سونامی ژاپن دعوت شد

فرماندار بم برای حضور در همایش سالروز سونامی ژاپن دعوت شد

بم - خبرگزاری مهر: سفیر ژاپن از فرماندار بم برای شرکت در همایش سالروز سونامی ژاپن دعوت به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، چین ایچی کومانو عصر دوشنبه در نشت مشترک با مسئولان بم گفت: از جمله اقدامات ژاپن برای کمک به مردم زلزله زده بم می توان به ایجاد شهرکهای دوستی برای اقامت زنان سرپرست خانوار، افراد دچار ضایعه نخاعی و همچنین مردانی که خانواده خود را از دست داده بودند اشاره کرد.

وی با اشاره به زلزله سال 82 بم تصریح کرد: این شهر بعد از زلزله بم برای دنیا و مردم ژاپن شناخته شد.

سفیر ژاپن با اشاره به حادثه سونامی 11 ماه پیش در ژاپن گفت: طی این حادثه ایرانیان نیز مردم ژاپن را تنها نگذاشته و کمکهای فراوانی برای بازسازی مناطق آسیب دیده انجام دادند.

وی گفت: به مناسبت نخستین سالروز سونامی ژاپن همایشی در سفارتخانه ژاپن در ایران برگزار می‌شود.

سفیر ژاپن زمان همایش مذکور را در چهارم اسفند ماه سال جاری عنوان کرد و از فرماندار بم برای حضور در این همایش دعوت به عمل آورد.

کد مطلب 1533387

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