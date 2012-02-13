استان البرز با کمبود کالا و اجناس مواجه نخواهد بود

اسکندر صیدایی در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنایع غذایی، شیرینی و شکلات استان البرز که در محل موقت نمایشگاه های بین المللی استان برگزار شد، اظهار داشت: استان البرز با کمبود کالا و اقلام اساسی و همچنین مایحتاج ضروری روبرو نخواهد بود و کالا و اجناس به وفور در انبارها موجود است.



معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز با بیان اینکه پتانسیل و ظرفیت تولید کننده های استان البرز بسیار بالاست و در کشور نمونه هستند، اضافه کرد: طی بازدید از این نمایشگاه استقبال مردمی نیز خوب بود.



صیدایی افزود: در این نمایشگاه ها اکثر تولیدکنندگان حضور دارند و به نوعی عرضه مستقیم کالا است و قیمت و کیفیت کالا مناسب تر و بهتر بوده است.

