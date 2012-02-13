  1. استانها
  2. البرز
۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۱۹

صیدایی:

استان البرز با کمبود کالا و اجناس مواجه نخواهد بود

استان البرز با کمبود کالا و اجناس مواجه نخواهد بود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز گفت: استان البرز با کمبود کالا و اجناس مواجه نخواهد بود.

اسکندر صیدایی در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنایع غذایی، شیرینی و شکلات استان البرز که در محل موقت نمایشگاه های بین المللی استان برگزار شد، اظهار داشت: استان البرز با کمبود کالا و اقلام اساسی و همچنین مایحتاج ضروری روبرو نخواهد بود و کالا و اجناس به وفور در انبارها موجود است.

معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز با بیان اینکه پتانسیل و ظرفیت تولید کننده های استان البرز بسیار بالاست و در کشور نمونه هستند، اضافه کرد: طی بازدید از این نمایشگاه استقبال مردمی نیز خوب بود.

صیدایی افزود: در این نمایشگاه ها اکثر تولیدکنندگان حضور دارند و به نوعی عرضه مستقیم کالا است و قیمت و کیفیت کالا مناسب تر و بهتر بوده است.
 

کد مطلب 1533389

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها