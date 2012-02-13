جشنواره داستان انقلاب تنها به دنبال اعتلای ادبیات است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین فردی دبیر چهارمین جشنواره داستان انقلاب در آیین پایانی این جشنواره که عصر امروز دوشنبه 24 بهمنماه در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد، گفت: ما از انقلابی صحبت می کنیم که وقتی در سال 57 متولد شد، دشمنان برای سرنگونی آن روزشمار گذاشته بودند ولی الان میبینیم که نه تنها این انقلاب سرنگون نشده بلکه ریشهدارتر و قویتر از گذشته شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر کشورهای منطقه خاورمیانه که همراه دشمنان بودند، یک به یک سرنگون میشوند و گویا مشیّت الهی هم بر این استوار است که این روند همچنان ادامه داشته باشد.
نویسنده رمان «اسماعیل» با طرح این سوال که به راستی چه عاملی انقلاب اسلامی ایران را صادر میکند؟، افزود: ما که برای صادرکردن این انقلاب کاری نکردهایم ولی انقلاب صادر شده است. چه معجزه ای در کار است و این راز بزرگ در چیست؟ ما نمیدانیم.
دبیر چهارمین جشنواره داستان انقلاب در ادامه گفت: یکی از ویژگیهای جشنواره داستان انقلاب مولّد بودن آن است. ما جشنوارهای نداریم که مولد باشد ولی این جشنواره با سیاست تولید آثار انقلابی که هنوز منتشر نشدهاند روی کار آمده تا خروجی مناسبی داشته باشد.
فردی اضافه کرد: جشنواره داستان انقلاب در پی ارائه آمار نیست و فضای آن هم در محیطی بروکراتیک شکل نگرفته که این انگ به ما بخورد که برای پر کردن برنامههایمان این جشنواره را راه انداختهایم. ما فقط به ادبیات و اعتلای آن فکر میکنیم و معتقدیم که باید صبوری کرده و رو به جلو حرکت کنیم تا به آثار مطلوبی که مدنظرمان است برسیم.
وی در پایان گفت: نویسندگانی که به انقلاب علاقهمند هستند و فضای آن دوره را تنفس کردهاند نباید تجربیات خودشان را در سینه زندانی کنند. این تجربیات متعلق به آینده است و ما نباید در بیان آن چیزهایی که در انقلاب اتفاق افتاده کوتاهی کنیم. نویسندگان ما باید انقلاب را جزو اولویتهای کاری خودشان قرار بدهند.
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