به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدارها دکتر صادق واعظ زاده رئیس شورای عالی و رئیس مرکز الگوی اسلامی پیشرفت و اعضای حوزوی شورای عالی با حضرات آقایان آیتالله یزدی رئیس شورای مدیریت حوزههای علمیه و آیت الله مقتدایی مدیر حوزههای علمیه دیدار و گفتوگو کردند.
واعظ زاده: محققان حوزههای علمیه سرمایه ارزشمند مشارکت در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
دکتر واعظ زاده - رئیس شورایعالی مرکز با اشاره به اهداف و وظایف مرکز اظهار داشت: لازمه پیشرفت کشور طراحی و تدوین الگویی است که مبتنی بر اصول و ارزش های اسلامی و متناسب با مزیتها و توانمندیهای ایران باشد.
واعظزاده رویکرد مرکز را در طراحی و تدوین این الگو، استفاده از ظرفیتهای فکری کشور بویژه در حوزههای علمیه و دانشگاهها ذکر کرد و اساتید و محققان و مؤسسات و نهادهای علمی و پژوهشی حوزه را سرمایه ارزشمندی برای مشارکت در این امر برشمرد.
رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به اساسنامه مرکز که به تصویب رهبر معظم انقلاب اسلامی رسیده است؛ ایجاد حلقههای فکری در خصوص الگوی پیشرفت را در حوزههای علمیه و بهرهمندی از راهنمایی مراجع عظام و علما و استفاده از همکاری فضلای حوزه را ضروری دانست.
وی با توجه به ضرورت گفتمانسازی مباحث الگو در جامعه، از شورای مدیریت حوزههای علمیه خواست مباحث مربوط به الگوی پیشرفت را توسط مبلغان اعزامی به سراسر کشور برای جامعه مطرح کنند.
آیتالله یزدی: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موضوعات مبنایی الگو را به مراکز حوزوی منعکس کنند
در این دیدار حضرت آیتالله یزدی - رئیس شورای مدیریت حوزه های علمیه با اشاره به تأسیس مرکز مستقلی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی رهبر انقلاب اسلامی، ابراز امیدواری کرد که الگویی اسلامی و قابل اجرا برای کشور و الهامبخش برای دیگر کشورها تهیه شود.
وی از ورود حوزههای علمیه به مباحث پیشرفت استقبال و آمادگی شورایعالی حوزههای علمیه را برای مساعدت و زمینهسازی به منظور تحقیق و تدوین مبانی اسلامی الگو اعلام کرد و از مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواست با توجه به توانایی حوزههای علمیه، مسایل و موضوعات مبنایی الگو را به مراکز و موسسات حوزوی منعکس کنند تا از امکانات حوزههای علمیه در انجام تحقیقات لازم برای تدوین الگو استفاده شود.
آیت الله مقتدایی : الگویی واحد برای پیشرفت نظام اسلامی جزو آرزوهای ما به حساب میآمد
همچنین آیتالله مقتدایی مدیر حوزههای علمیه در این دیدار با اشاره به آزوری همگانی برای پیشرفت نظام اسلامی خاطرنشان کرد: الگویی واحد برای پیشرفت نظام جزو آمال و آرزوهای ما به حساب میآمد و جای خالی آن بسیار محسوس بود که خوشبختانه با درایت رهبری معظم انقلاب اسلامی این مهم محقق شد و مقدمات آن توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حال انجام است.
آیتالله مقتدایی نیز با استقبال از ابتکار رهبری معظم انقلاب اسلامی درخصوص تعیین مرکزی برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با کمک اندیشمندان حوزه و دانشگاه، اظهار داشت: الگویی واحد برای پیشرفت نظام جزو آمال و آرزوهای ما به حساب می آمد و جای خالی آن بسیار محسوس بود که خوشبختانه با درایت رهبری معظم انقلاب اسلامی این مهم محقق شد و مقدمات آن توسط مرکز در حال انجام است.
مدیر شورایعالی حوزههای علمیه با توجه به ضرورت حضور حوزههای علمیه در این مباحث الگو اظهار داشت: برای ورود به این مباحث، تواناییهای قابل توجهی در فضلای مشغول به تحقیق در حوزههای علمیه وجود دارد که در گروههای پژوهشی متعدد در پژوهشگاهها و انجمن های تخصصی و دیگر مراکز علمی به تحقیق اشتغال دارند. از سوی دیگر با هدایت محققان حوزه میتوان پایاننامههای مبسوطی در این زمینه از طلاب سطوح عالی حوزههای علمیه استخراج کرد.
در دیدار رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مدیر شورایعالی حوزههای علمیه در خصوص تأسیس دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مذاکره شد. آیت الله مقتدایی تأسیس این دبیرخانه را برای همکاری مستقیم و موثر حوزه در مباحث الگو ضروری دانست.
واعظ زاده نیز اعلام آمادگی کرد که با تصویب شورایعالی مرکز این دبیرخانه به زودی در قم تأسیس شود و کار خود را آغاز کند. در این دیدار همچنین قرار شد که معاونان دو مرکز نسبت به آغاز و بسط همکاریها برنامهریزی و اقدام کنند.
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