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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۲۲

تازه‌ترین اظهار نظر رویانیان:

استعفا کردم اما با قدرت به کارم ادامه می‌دهم/ شرایط باشگاه مناسب نیست

استعفا کردم اما با قدرت به کارم ادامه می‌دهم/ شرایط باشگاه مناسب نیست

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس با تاکید بر اینکه استعفایش مربوط به یک ماه قبل می‌شود گفت: با وجود این استعفا هنوز مدیرعامل پرسپولیسم و با قدرت به کارم ادامه می دهم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان که امروز دوشنبه خبرسازترین چهره فوتبال ایران بود، پس از منتشر شدن نقل قول هایی از وی که حاوی خبر استعفایش از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس بود، در گفتگو با بخش خبری عصر دوشنبه شبکه سوم سیما گفت: این استعفا مربوط به یک ماه پیش است. ما به این نتیجه رسیده ایم که باشگاه ها مشکلات زیادی دارند و باید تکلیف شان مشخص شود.

وی افزود: در حال حاضر موانع زیادی برای خصوصی شدن باشگاه ها وجود دارد. ما در باشگاه پرسپولیس تمام تلاشمان را کردیم تا این باشگاه را خصوصی کنیم که نشد. برای تامین هزینه هایمان مشکل داریم که البته این مشکل تنها مربوط به باشگاه ما نیست و سایر باشگاه ها هم مشکل دارند.

رویانیان ادامه داد: با این حال من هنوز روی استعفایی که داده بودم هستم اما از آن زمان تاکنون به کارم ادامه می دهم و از این پس هم با قدرت به کارم در پرسپولیس ادامه خواهم داد.

کد مطلب 1533395

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