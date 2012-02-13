انقلاب ایران قابل قیاس با سایر انقلابها نیست/ تشکیل 27 شورای استانی حوزه علمیه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی در گردهمایی بزرگ طلاب گلستانی مقیم قم با شخصیت‌شناسی و شخصیت‌شکافی رهبران نهضت‌های مختلف اظهار داشت: این رهبران در نهایت انسانهای با شخصیتی بودند که برای خدمت به ملت و میهنشان قیام کردند و در همین مقدار می‌شود آنان را تحسین کرد اما با رهبری انقلاب اسلامی ایران نمی‌توان مقایسه کرد.

وی با اشاره به شناخت خود از حضرت امام خمینی‌(ره) یادآور شد: هدف امام راحل از نهضت جز رضای خدا نبود و ذره‌ای هوای نفس در قاموس این مرد بزرگ الهی وجود نداشت، رهبری حضرت امام‌(ره) نظیر و مشابهی نداشت، جز همه آنچه انبیای الهی برای آن مبعوث به رسالت شدند، یعنی نفی طاغوت و بندگی خدا.

همچنین آیت‌الله مرتضی مقتدایی مدیره حوزه های علمیه کشور در سخنانی تشکیل شورای استانی حوزه‌های علمیه را گامی در راستای پیاده کردن فرمایشات رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: با تشکیل این شورها که چندان ارتباطی با قم ندارند و بزرگان و علمای استان، استان خودشان را مدیریت می‌کنند، نیازهای استان مانند تعداد مدارس علمیه، تعداد مبلغان اعزامی در ماه رمضان، تابستان،‌محرم و صفر برطرف می‌شود.

وی با بیان اینکه شورای استانی حوزه‌های علمیه در 27 استان تشکیل شده، اضافه کرد: تعداد زیادی از روحانیان، مدیران و استادان مدارس استانها از این اقدام راضی بودند که اگر این کار به این صورت ادامه پیدا کند و بزرگان هر شهر با اشرافی که در نیازها، کمبودها و نواقص دارند برنامه‌ریزی کنند، در مدت پنج سال پیشرفت خوبی به دست می‌آید.

حجت منگنه‌چی مدیر دفتر قم مؤسسه فرهنگی میرداماد و مدیر ستاد برگزاری دومین جشن میلاد پیامبر اکرم‌(ص) در ابتدای این مراسم با بیان این‌که مؤسسه میرداماد 15 آذرماه 88 آغاز به کار کرده است به بیان گزارشی از فعالیت‌های این مؤسسه در سال 90 پرداخت و دارا بودن سالن کتابخانه با سالن مطالعه و اینترنت پرسرعت را یکی از امکانات این مؤسسه نام برد.

وی پرداخت وام قرض‌الحسنه به 77 طلبه استان، پرداخت شهریه آیت‌الله نورمفیدی به 1140 طلبه، برگزاری کارگاه معرفی و آموزش روش کار با نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت‌(ع)، انتشار ویژه‌نامه 90 مؤسسه فرهنگی میرداماد تشکیل شده از دو بخش فعالیت‌های دفتر و مقالات فضلای استان گلستان را از دیگر فعالیت‌های دفتر قم این مؤسسه برشمرد.

مدیر دفتر قم مؤسسه فرهنگی میرداماد تدوین آیین‌نامه طلاب ممتاز استان گلستان را از دیگر فعالیت‌های این مؤسسه عنوان و اظهار کرد: آیین‌نامه طلاب ممتاز استان براساس امتیاز آموزشی، امتیاز پژوهشی و حافظان قرآن تدوین شده و افرادی که جزو ممتازان هستند، از امتیازهای ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.