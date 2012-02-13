دفتر مجمع خیرین سلامت خراسان شمالی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی، امنیتی استاندار خراسان شمالی در مراسم افتتاحیه دفتر مجمع خیرین سلامت این استان، فعالیت این مرکز را را ظرفیت بسیار مناسبی برای رفع مشکلات زیرساخت های درمانی استان عنوان کرد.

سید کریم سجادی با بیان اینکه در خراسان شمالی در حوزه بهداشت و درمان، مشکلات زیادی وجود دارد بر استفاده از ظرفیت این مجمع در شناسایی نیکوکاران و توجه آنان به سرمایه گذاری در حوزه بهداشت و درمان استان تاکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خراسان شمالی نیز در این مراسم گفت: نیکوکاران در حوزه سلامت می توانند با کمک به دولت، مشارکت وسیعی در رفع مشکلات این بخش داشته باشند.

محمد رضا مجدی اظهار داشت: افراد علاقمند به مشارکت در این حوزه بهداشت و درمان استان می توانند با اهدای تجهیزات پزشکی و ساخت فضای درمانی و بهداشتی، زمینه خدمت بیشتر به مردم در پیشگیری از بیماری ها و کاهش رنج بیماران را فراهم کنند.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان شمالی در ادامه این جلسه هدف از راه اندازی این مجمع مردم نهاد را اجرای بند هفت و 10 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی و اصل 29 و 43 قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله کشور عنوان کرد.

علیرضا صفاری افزود: این مجمع در راستای جلب مشارکت مردم و جذب کمک های خیران و واگذاری امر بهداشت و درمان به مردم و در مسیر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی راه اندازی شده است.

وی همچنین گفت: مجوز آغاز فعالیت رسمی دفتر مجمع خیرین سلامت در خراسان شمالی از سوی هیات نظارت بر سازمان های مردم نهاد استانداری خراسان شمالی در ششم آذر سال جاری صادر شده است.

صفاری مجمع خیرین سلامت استان خراسان را دارای 14 عضو اعلام کرد که به ریاست آیت الله مهمان نواز، امام جمعه بجنورد و نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری اداره می شود.

صفاری در بخشی دیگری به بهره گیری از توان مادی و معنوی خیرین در گسترش امور سلامت جامعه با فرهنگ پیشگیری و گسترش کمی و کیفی فرهنگ سلامت اشاره کرد و گفت: سازماندهی مشارکت مردمی و کیفی کردن مراکز خیرین سلامت، احداث، تکمیل، ترمیم و همیاری در امور مربوط به مراکز بهداشتی و درمانی و توسعه خدمات پیشگیری در راستای ارتقای سلامت جامعه از دیگر اهداف فعالیت مجمع خیرین سلامت است.

ایجاد کتابخانه از بسترهای لازم برای کتابخوانی و مطالعه مفید است

مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی با اشاره به رشد 29 درصدی تعداد کتابخانه های عمومی استان گفت: ایجاد کتابخانه از بسترهای لازم برای کتابخوانی و مطالعه مفید است.



علی رحیمی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به اینکه تسخیرسرمایه فکری و اندیشه انسان ها از اهداف رسانه های مختلف است افزود: وظیفه ی دستگاه های فرهنگی متولی در بخش مطالعه با این رقابت حساس تر می شود و بی شک ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه مفید در کشور، حمایت همه جانبه سایر سازمان ها و نهادهای نظام و توجه خاص مسوولان را می طلبد.

رحیمی به تعداد کتابخانه های عمومی استان اشاره کرد و گفت: در یکسال اخیر تعداد کتابخانه های عمومی خراسان شمالی با 29 درصد رشد از 1.51به 1.94 باب افزایش یافته است.



رحیمی افزود: سرانه تعداد کتابخانه های عمومی استان در پایان آذر ماه سال گذشته 1.51 باب بود که اکنون به 1.94 باب به ازای هر 25 هزار نفر رسیده است.



دبیر کمیته نهضت مطالعه مفید استان بیان کرد: خراسان شمالی در آذر ماه سال گذشته ،تعداد 49 کتابخانه عمومی داشته است که این تعداد در پایان آذر امسال به 63 باب افزایش یافته است.



رحیمی در ادامه افزود: بیشترین درصد رشد تعداد کتابخانه به شهرستان بجنورد با 86 درصد رشد اختصاص دارد.



وی رشد سرانه امانت را تا پایان آذر ماه سال جاری 80 درصد ذکر کرد وگفت: امانت کتاب در 9 ماهه نخست سال گذشته 398 هزار و 891 نسخه بوده که این تعداد در 9 ماهه نخست سال جاری به 719 هزار و 470 نسخه رسیده است.



این مقام مسئول به سرانه عضویت در کتابخانه های عمومی اشاره کرد و گفت: در 9 ماه نخست سال گذشته 20 هزار و 775 نفر عضو کتابخانه های عمومی استان بوده اند که این تعداد در 9 ماه نخست امسال به 30 هزار و 500 نفر رسید که با این افزایش ، 47 درصد رشد در استان را شاهد بودیم.



وی با اشاره به وجود ارتباط مستقیم تشکیل کمیته نهضت مطالعه مفید با شتاب گیری شاخص های عضو، امانت، تعداد کتاب و کتابخانه، اظهارداشت: کارگروه های پنجگانه فرهنگ کتابخوانی،توسعه فیزیکی،کودک و نوجوان،آموزش و پژوهش و تبلیغات و اطلاع رسانی ،برای بررسی بند های 28 گانه ماده 5 سند نهضت مطالعه مفید، می توانند با برگزاری جلسات منظم و ارائه راهکارهای اجرایی و استفاده از ظرفیت تمام دستگاهها جهت تحقق مفاد سند نهضت مطالعه مفید گامی موثر بردارند.

نمایشگاه 25 اثر خوشنویسی یکی از خوشنویسان شیروانی

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان در بازدید از نمایشگاه آثار خوشنویسی عضو کتابخانه امام علی شیروان گفت: خط بعنوان پایه و اساس تمدن در فرهنگ اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.



علی رحیمی افزود: در سیر تاریخی و سرگذشت پر فراز و نشیب خط و با تکامل و ترویج آن ، علاوه بر وجه اولیه خط که کارکردی ارتباطی و وسیله ای برای تفهیم و تفاهم مردم بوده است ، دارای وجه دیگری با رویکرد زیبا شناسانه گردید که خوشنویسی نامیده می شود.



وی گفت: هنر خوشنویسی به عنوان هنر اول جهان اسلام همواره در خدمت قرآن مجید و با کتابت آن عزت و شرف پیدا کرده که از آن به« هنر قدسی » تعبیر شده است.



مدرس انجمن خوشنویسان در ادامه گفت: انتخاب خط بعنوان اولین منزل پس از سینه پاک پیامبر برای قرآن کریم افتخار بزرگی برای هنر خوشنویسی است که مایه مباهات است.



مدیر کل کتابخانه های عمومی استان یادآور شد: در طول تاریخ خوشنویسان در ضبط و ثبت آثار و بویژه آثار فاخر نقش بسزایی داشتند و در دوره هایی هم خود کتابدار و حافظ کتاب بوده اند که این ارتباط با کتاب همچنان باید حفظ شود.



نمایشگاه خوشنویسی جلوه های نور که به قلم روح الله بهادریان و تذهیب اکرم اظهری تدارک دیده شده با همکاری انجمن خوشنویسان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شیروان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر صورت گرفته است.