پتروشیمی در خانه مغلوب شانویل لبنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پتروشیمی بندر امام به عنوان تیم سوم گروه آ مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا امشب در مرحله نخست پلی آف این رقابت ها به مصاف شانویل لبنان رفت. در این بازی که به میزبانی پتروشیمی برگزار شد نماینده لبنان موفق شد با نتیجه 79 بر 66 میزبان خود را شکست دهد.

پتروشیمی در حالی متحمل این شکست شد که تیم های مهرام و ذوب آهن اصفهان دیگر نمایندگان ایران در مرحله پلی آف رقابت های بسکتبال باشگاههای غرب آسیا هفته گذشته دیدار نخست خود در این مرحله از مسابقات را با پیروزی پشت سر گذاشتند.

در ادامه مرحله پلی آف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا فردا تیم دهوک در عراق به مصاف الریاضی لبنان می رود. مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا در مرحله پلی آف به صورت 2 از 3 برگزار می شود. بر این اساس دیدار برگشت پتروشیمی دو هفته دیگر در لبنان برگزار خواهد شد.