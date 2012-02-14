فهرست دانشگاههای معتبر کشور دانمارک در حوزه علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، اداره ارزشیابی مدارک تحصیلی وزارت بهداشت در تازه ترین ارزیابی خود، دانشگاههای کشور دانمارک را که از نظر این وزارتخانه مورد تایید هستند اعلام کرده است.

بر اساس اعلام این اداره، دو دانشگاه کپنهاگ University of Copenhagen و دانشگاه ادنسه Odense University به تازگی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته اند.

دو دانشگاه آرهوس Aarhus University و دانشکده سلطنتی دانمارک در رشته داروسازی Royal Danish School پیش از این از سوی وزارت بهداشت مورد تایید قرار گرفته بود.