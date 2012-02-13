جنجال آفرینی نماینده قطر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه بی بی سی عربی از درگیری لفظی نماینده سوریه و نماینده قطر به عنوان رئیس نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی گزارش ضد سوری کمیساریای حقوق بشر خبر داد.



ناصر بن عبدالعزیز النصر نماینده قطر که ریاست جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی گزارش ضد سوری کمیساریای حقوق بشر را برعهده داشت، ادعاهای تکراری غربی ها و رژیمهای عربی از جمله رژیم متبوع خود علیه سوریه را مطرح کرد و مدعی شد نظام سوریه مرتکب نقض گستره حقوق بشر می شود.



بشار الجعفری نماینده سوریه بلافاصله به انتقاد از نماینده قطر پرداخت و برگزاری این نشست به بهانه بررسی وضعیت حقوق بشر در سوریه را بر خلاف قوانین و مقررات سازمان ملل متحد اعلام کرد که نماینده قطر به عنوان رئیس جلسه در بی احترامی آشکار به نماینده سوریه، هیچ اعتنایی به این اعتراض نکرد.



نماینده قطر در ادامه از وجود شکاف و دودستگی میان اعضای سازمان ملل متحد در خصوص سوریه و تبعیت نکردن برخی کشورها از سیاستهای خصمانه برخی رژیمهای عربی از جمله قطر و غربی ها علیه سوریه ابراز نگرانی کرد.



