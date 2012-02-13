10 تن برنج قاچاق در خاتم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد پور رفیعی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی چاهک شهرستان خاتم در هنگام گشتزنی به یک دستگاه خودرو بنز مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو 260 گونی 40 کیلوگرمی برنج به وزن 10 تن که به صورت قاچاق حمل می شد کشف و ضبط شد.

پوررفیعی ادامه داد: در این راستا راننده خودرو بنام علی، اهل و ساکن استان فارس که قصد داشت کالای قاچاق را از نیریز به یزد انتقال دهد، دستگیر شد.

وی یادآور شد: در عملیات دیگری نیز ماموران ایستگاه بازرسی خاتم الانبیاء خاتم به دو نفر از مسافران یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و در بازرسی از وسایل همراه ‌آنها 219 ثوب انواع البسه قاچاق کشف و ضبط کردند.

پوررفیعی قاچاقچیان کالا بنام های البرز و میلاد که قصد انتقال کالا از بندر عباس به اصفهان را داشتند دستگیر و با تشکیل پرونده راهی دادسرا شدند.

فرمانده انتظامی خاتم عنوان کرد: در این دو عملیات در مجموع سه نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضایی شدند.