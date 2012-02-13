به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که علی کفاشیان و مهدی تاج روز یکشنبه برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده بودند، روز دوشنبه گزینه های جدیدی برای نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون فوتبال مطرح شدند که در میان آنها نام هایی چون محمد رویانیان، علی سعیدلو، عبدالرضا ساور، حمید سجادی و محمد حسین قریب جدی تر از سایرین بود.

در حالی که بسیاری از اهالی فوتبال انتظار داشتند محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس پس از دریافت فرم ثبت نام، روز دوشنبه برای حضور در انتخابات ثبت نام کند اما پس از جلسه ای که وی با وزیر ورزش و جوانان داشت، خبر انصرافش از حضور در این انتخابات را اعلام کرد. هر چند که او از این فرصت استفاده کرد و استعفای یک ماه پیشش از مدیرعاملی پرسپولیس را پیش کشید.

با این حال گمانه زنی ها حکایت از حضور علی سعیدلو رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی برای ثبت نام دارد. گفته می شود سعیدلو روز سه شنبه برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام خواهد کرد. از حمید سجادی و عبدالرضا ساور به عنوان دو گزینه دیگر نام برده می شود که روز سه شنبه برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون ثبت نام خواهند کرد.

اما محتمل ترین گزینه ای که عصر دوشنبه مطرح شد محمدحسین قریب مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال بود که گفته می شود فردا به عنوان گزینه ای که وزارت ورزش و جوانان روی او نظر دارد برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام خواهد کرد. قریب فرم های مربوط به ثبت نام را دریافت کرده و براساس اطلاعات خبرنگار مهر تا ظهر سه شنبه حضورش در انتخابات مشخص خواهد شد.

به نظر می رسد با شرایط موجود علی سعیدلو، محمدحسین قریب و علی کفاشیان گزینه هایی باشند که رقابت شان تا روز انتخابات ادامه خواهد داشت. این در حالی است که برخی منابع از قریب به عنوان گزینه وزارت ورزش و جوانان و از سعیدلو به عنوان گزینه معرفی شده به این وزارتخانه نام می برند. با این حال بعید به نظر می رسد که در روز پایانی نام فرد مطرح دیگری برای نشستن روی کرسی ریاست فدراسیون فوتبال مطرح شود.

روز دوشنبه عبدالرحمن شاه حسینی، حسین عسگری، علی اکبری ابرقویی نژاد، حبیب الله شیرازی، فریدون اصفهانیان، جواد ششکلانی، مراد حاج جعفری، حیدر بهاروند، علیرضا رحمیمی و شهرام دبیری اسکویی برای حضور در انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ثبت نام کردند.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 15 اسفندماه برگزار شده و علاوه بر رئیس، اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس‌های فدراسیون در صورت کسب آرای لازم از مجمع، انتخاب خواهند شد. روز سه شنبه 25 بهمن ماه آخرین مهلت ثبت نام برای حضور در این انتخابات است.