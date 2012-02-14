ابلاغ شاخصهای سلامت به محلات پایتخت تا پایان بهمن

محمد مهدی گلمکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه چرا هنوز نقشه سلامت تهران تهیه نشده است گفت: پیش از این قرار بود این نقشه برای 22 منطقه تهران تهیه شود ولی پس از مطالعه کارشناسان قرار شد نقشه سلامت در سطح 734 محله تهران در قالب 70 شاخه و در 6 حیطه تهیه شود.

وی افزود: این نقشه از مرحله مطالعه، تدوین و تحقیق عبور کرده و در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها و اظهار نظر نهایی بزرگان و کارشناسان محلات قرار دارد که پایان بهمن ماه با ابلاغ رسمی شاخصهای سلامت در میان خانه های سلامت محلات داده های وارد سیتم ارزیابی شده و می توانیم اطلاعاتی از وضعیت سلامت محلات داشته و بر اساس نوع بیماریها اقدام کنیم.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران اظهار داشت: در فروردین ماه سال 91 در هفته سلامت نقشه سلامت تهران رونمایی می شود که با این اقدام به عنوان مثال اگر محله ای از محلات تهران از وضعیت مصرف دخانیات رنج می برد خانه سلامت آن محله برای کاهش آن تقویت شده و برنامه های ویژه را در دستور کار خود قرار می دهد که در قالب نقشه سلامت است.

وی افزود: البته ارزیابیها و ورود اطلاعات سلامت محلات به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به روز می شود.