یک روز کاری مجلس هشتم قابل مقایسه با تمام عمر مجلس ششم نیست

به گزارش خبرنگار مهر قاسم روانبخش در نشستی با موضوع نقد مجلس هشتم که به همت انجمن اسلامی دانشجویی در دانشگاه امیر کبیر برگزار شده بود سخن می گفت با بیان اینکه رقابت میان اصولگرایان مانعی ندارد اظهار داشت: به تعبیر مقام معظم رهبری انتخابات باید رقابتی باشد اما رقابتی سالم و بدون موضع گیری خصمانه؛ بنابراین رقابت میان اصولگرایان هیچ مانعی ندارد.

وی همچنین در تشریح عملکرد مجلس هشتم با بیان اینکه یک روز کاری مجلس هفتم و هشتم قابل مقایسه با تمام عمر مجلس ششم نیست گفت: مجلس ششم دائما در بحران بود و عملکرد دو دوره اخیر مجلس یعنی هفتم و هشتم قابل مقایسه با مجلس ششم نیست.

روانبخش همچنین با تقدیر از موضع مجلس هفتم و هشتم در مسئله هسته ای افزود: موضع گیری و عملکرد مجلس هشتم نسبت به بحث مسئله انرژی هسته‌ای ایران قابل تقدیر است و امیدواریم که مجلس نهم نیز بهتر از این مجلس عمل کند.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری همچنین در نقد مجلس هشتم گفت: طرح حقوق مادام العمر برای مدیران سیاسی در مجلس هشتم یکی از نقاط ضعف این مجلس بود که اگر استسفاریه آن اجرایی نمی شد این طرح اکنون تصویب و اجرا شده بود.

وی باانتقاد از عملکرد هیئت رئیسه مجلس افزود: اگر فراکسیون انقلاب اقدام نمی کرد و طرح دو فوریتی برای حذف این تبصره نمی داد این طرح اکنون تصویب شده بود.

وی همچنین تعلل در تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس را از دیگر انتقادهای وارده بر مجلس هشتم دانست و گفت : این طرح بعد از فراز و نشیب های فراوان و با فشار رسانه ها و آن هم نیمه کاره به تصویب رسید.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری عدم تصویب قانون انتخابات که نظارت بر منابع مالی کاندیداهای انتخاباتی یکی از موارد این طرح بود را از دیگر انتقادهای وارده به مجلس هشتم دانست و گفت: این طرح بیشتر از 50 رای نیاورد که اگر تصویب می‌شد نظارت و کنترل بر فعالیت‌های جریان انحرافی بیشتر قابل انجام کرد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دانشجویی که چرا جبهه پایداری بر محوریت آینده مصباح تاکید دارد و خود را به وی نسبت می‌دهد گفت: جبهه پایداری بر روی اصول تاکید دارد.

روانبخش با اشاره به اصرار عسگراولادی، حبیبی و برخی دیگر از اعضای جبهه پایداری به آیت الله مصباح برای پیوستن جبهه پایداری به جبهه متحد گفت: آیت الله مصباح در جواب این اصرارها گفتند که من لیدر این جبهه نیستم و تنها یک لیدر داریم و آن هم مقام معظم رهبری است و مشی ایشان هم این نبوده که این گروه حذف شود و ایشان هم بر رقابت های انتخاباتی تاکید دارند.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با بیان اینکه جبهه پایداری معتقد است که نباید شرکت سهامی در انتخابات داشته باشیم گفت: ما بر اصول خود پایبند هستیم و با کسی بر سر اصول تعارف نداریم و لذا سهم خواهی برای هیچ فرد یا گروه سیاسی را قبول نداریم.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری علت نپیوستن جبهه پایداری به جبهه متحد را حضور صاحبان قدرت و ثروت در این جبهه دانست تاکید کرد: اشخاص دیگری در این لیست هستند که جزء ساکتین فتنه هستند و جبهه پایداری نسبت به حضور این اشخاص معترض است بنابراین به صورت جداگانه لیست انتخاباتی دادند.