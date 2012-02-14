برق دار شدن تمامی روستاهای دارای سکونت دائم در استان سمنان

سید محمد موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام اینکه در حال حاضر تمام روستاهای بالای 20 خانوار دارای سکونت دائم برق دار شده اند، افزود: هم اکنون ضریب نفوذ برق در استان به 100 در صد رسیده و تمامی مردم از نعمت برق برخوردار هستند.

وی همچنین از واگذاری بیش از 6 هزار و 500 انشعاب برق به مشترکان واحد های مسکن مهر در استان خبر داد.

موسوی زاده گفت: تامین برق مسکن مهر با سرمایه گذاری بالغ بر 55 میلیارد ریال انجام شده و هم اکنون تمام تجهیزات و امکانات برای مشترکان جدید مسکن مهر تامین شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه میزان کاهش تلفات برق استان، 8 در صد است، افزود: هم اکنون متوسط کشوری کاهش تلفات برق 14 در صد است که استان سمنان بهترین رتبه را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

به گفته موسوی زاده 93 در صد از تاسیسات توزیع برق در استان سمنان شامل راه اندازی خطوط فشار ضعیف و متوسط، پست هوایی و زمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به انجام رسیده است.



