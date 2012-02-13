توسعه گردشگری روستایی تاثیر زیادی در اقتصاد گیلان دارد

امید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گیلان از قطبهای مهم گردشگری کشور است، افزود: بخش عمده ای از مساحت استان را جمعیت روستایی با آداب و سنن ویژه تشکیل می دهد.

وی همچنین با بیان اینکه در مناطق گردشگری همه سرمایه گذاریها ساختن هتل و میهمانسرا نیست، اظهارداشت: معرفی نقاط دینی مناطق روستایی و توجه داشتن به مقوله مسافر کاشانه ها یک ضرورت است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان گفت: سیستمهای بانکی از سرمایه گذاران بخش گردشگری بیشتر حمایت کنند زیرا این صنعت اقتصاد بومی منطقه را رونق و باعث ایجاد اشتغال می شود.

وی افزود: صنعت عظیم گردشگری به ویژه گردشگری داخلی جایگاه خاصی را در کشورها داشته و نقش فعال و موثری در ارتقا ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها بخصوص در کشورهای روبه توسعه به عهده دارد.

عزیزی ادامه داد: در این راستا گردشگری روستایی نیز جزئی از صنعت گردشگری به حساب می آید که می تواند نقش مهمی در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و نیز خلق فرصتهای شغلی جدید در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصادی ایفا کند.

وی گفت: گردشگری روستایی یکی از زمینه های خوب در توسعه روستایی است که می تواند فرصتها و امکاناتی را به ویژه برای اشتغال و درآمد روستایی فراهم سازد و نقش موثری در احیاء و نوسازی نواحی روستایی داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان یادآورشد: بهره برداری بهینه از توانهای گردشگری روستاها به عنوان راهبرد مکمل توسعه روستایی می تواند گامی مطمئن برای ترقی و توسعه فضاهای روستایی کشور در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و زیست محیطی قلمداد شود.