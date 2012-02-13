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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۲۱

عزیزی در گفتگو با مهر:

توسعه گردشگری روستایی تاثیر زیادی در اقتصاد گیلان دارد

توسعه گردشگری روستایی تاثیر زیادی در اقتصاد گیلان دارد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: توسعه گردشگری روستایی تاثیر زیادی در پویایی اقتصاد استان دارد که باید به این بسترها توجهی جدی شود.

امید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گیلان از قطبهای مهم گردشگری کشور است، افزود: بخش عمده ای از مساحت استان را جمعیت روستایی با آداب و سنن ویژه تشکیل می دهد.

وی همچنین با بیان اینکه در مناطق گردشگری همه سرمایه گذاریها ساختن هتل و میهمانسرا نیست، اظهارداشت: معرفی نقاط دینی مناطق روستایی و توجه داشتن به مقوله مسافر کاشانه ها یک ضرورت است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان گفت: سیستمهای بانکی از سرمایه گذاران بخش گردشگری بیشتر حمایت کنند زیرا این صنعت اقتصاد بومی منطقه را رونق و باعث ایجاد اشتغال می شود.

وی افزود: صنعت عظیم گردشگری به ویژه گردشگری داخلی جایگاه خاصی را در کشورها داشته و نقش فعال و موثری در ارتقا ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها بخصوص در کشورهای روبه توسعه به عهده دارد.

عزیزی ادامه داد: در این راستا گردشگری روستایی نیز جزئی از صنعت گردشگری به حساب می آید که می تواند نقش مهمی در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و نیز خلق فرصتهای شغلی جدید در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصادی ایفا کند.

وی گفت: گردشگری روستایی یکی از زمینه های خوب در توسعه روستایی است که می تواند فرصتها و امکاناتی را به ویژه برای اشتغال و درآمد روستایی فراهم سازد و نقش موثری در احیاء و نوسازی نواحی روستایی داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان یادآورشد: بهره برداری بهینه از توانهای گردشگری روستاها به عنوان راهبرد مکمل توسعه روستایی می تواند گامی مطمئن برای ترقی و توسعه فضاهای روستایی کشور در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و زیست محیطی قلمداد شود.

کد مطلب 1533419

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