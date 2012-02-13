اینترنت قطع نیست/ ترافیک بالا در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، قطع مکرر اینترنت از ساعت 16دوشنبه در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی کاربران بخش های مختلف را دچار مشکل کرد.

شماری از شهروندان و مراکز فرهنگی در تماس با دفتر خبرگزاری مهر با بیان این موضوع مدعی بودند که در برخی از لحظات که ظاهرا ارتباط اینترنت برقرارمی شود، سرعت به حدی پایین است که صفحات اینترنت با گذشت چند دقیقه با پیام عدم توانایی در بازشدن صفحه وب روبرو می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اینترنت در استان قطع نیست، افزود: دلیل کاهش سرعت اینترنت دراستان به دلیل قطع فیبر نوری ما بین مشهد و نیشابور که مربوط به شرکت های زیرساخت است اتفاق افتاده و این مشکل روی ترافیک استان ما نیز تاثیرگذار است.

حسین سالاری از رفع مشکل قطع فیبر نوری تا ساعت 18 اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: تا این لحظه از برطرف شدن این مشکل اطلاع دقیقی نداریم زیرا نظارت این کار هم با ما نیست و مربوط به شرکت زیرساخت است.

وی در ادامه گفت: پهنای باند اینترنت شرکتهای خدمات رسان و افزایش بیش از حد مشترکان آنها نیز در کاهش سرعت اینترنت اثرگذاراست.

مدیرعامل شرکت مخابرات تصریح کرد: در طول روز جاری اینترنت در استان قطع نشده اما قطع فیبر نوری در مسیر مشهد و نیشابور ترافیک شبکه دیتای استان را افزایش داده است.