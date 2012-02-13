نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان اردبیل اعلام شد

حجت الاسلام مهدی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: شورای تصمیم گیری جبهه متحد اصولگرایان استان اردبیل با بررسی سوابق و عملکرد تمام نامزدها، لیست نهایی خود را مشخص کرد.

وی با بیان اینکه جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری در این استان لیست مشترک دارند، اضافه کرد: لیست نامزدهای انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان از مجموع پنج حوزه انتخابیه این استان در چهار حوزه قطعی شده و پنجمین حوزه تا دو روز آینده اعلام می شود.

رئیس جبهه متحد اصولگرایان استان یادآور شد: براین اساس هم اکنون از حوزه انتخابیه شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین منصور حقیقت پور، جواد صبور و مصطفی افضلی فرد به عنوان نامزدهای نهایی این دو جبهه در انتخابات حاضر خواهند شد.

وی تصریح کرد: از حوزه انتخابیه شهرستان گرمی میرقسمت موسوی، از حوزه انتخابیه شهرستانهای خلخال و کوثر احمد شجاعی و از حوزه انتخابیه شهرستان مشگین شهر ولی ملکی در لیست جبهه متحد اصولگرایی و جبهه پایداری حضور خواهند یافت.

نوروزی عنوان کرد: شورای هماهنگی و تصمیم گیری این جبهه در حوزه انتخابیه شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و نامزد این جبهه در این شهرستانها تا دو روز آینده اعلام خواهد شد.

به گفته وی در انتخاب این افراد برای لیست جبهه متحد اصولگرایان عملکرد آنها به دقت مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و از میان افرادی که نسبت به نامزدهای دیگر اصلح تر بوده اند، لیست جبهه متحد اصولگرایان بسته شده است.

وی با بیان اینکه نامزدهای این جبهه بعد از سه مرحله گزینش انتخاب شده اند، متذکر شد: برای انتخاب نامزدهای انتخاباتی جبهه شاخصهایی با هزار و 100 امتیاز تعریف شده و هر نامزدی که بیشترین امتیاز را کسب کرد به لیست نهایی راه یافت.