مدیران حقوقی مانع از تضییع حقوق دولت و مردم شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار فارس در اولین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های استان گفت: مدیران و مشاوران حقوقی دستگاه های اجرایی باید با شناسایی نقاط ضعف قانونی، از تضییع حقوق دولت و مردم، جلوگیری کنند.

حسین صادق عابدین در اولین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های استان اظهار داشت: مدیران حقوقی باید با جدیت مانع از اتلاف بیت المال شوند و در همان حال با مراقبت از حقوق مردم، نسبت به تضییع حقوق آنان حساس باشند.

وی با اشاره به آسیبهای حاکم بودن نگاه جزیره ای در دستگاه های مختلف اجرایی، اظهارداشت: همه ما وظیفه داریم با همکاری و همدلی، چرخ توسعه استان را به جلو ببریم و هنر مشاوران حقوقی دستگاه ها این است که قانون را به گونه ای تعبیر کنند که با حفظ حقوق دولت و مردم، کارها به جلو برود.

استاندار فارس با بیان اینکه اختلافات حقوقی بین دستگاه های اجرایی باید به سرعت در شورای هماهنگی امور حقوقی استان حل شود، عنوان کرد: فارس دومین استانی است که شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه ها را تشکیل می دهد و برای پیشرفت سریع تر در حل مشکلات باید پیشنهادات عملی برای شیوه نامه اجرایی، به سرعت تدوین شود.

از فرصتهای ارزشمند و خدادادی استان غفلت نکنید

استاندار فارس گفت: غافل شدن از فرصتها آنان را به یک تهدید تبدیل می کند و این موضوع مصداقی بارز در خصوص فرصتهای ارزشمند و خدادادی استان فارس است.

وی با بیان اینکه توسعه بخش گردشگری استان از اولویتهای کاری در فارس به شمار می رود، گفت: هر یک از موضوعات و مشکلات استان در جایگاه خود با اهمیت و اساسی تلقی می شود اما در این خصوص موضوع گردشگری از جمله اولویت های کاری در استان پهناور فارس به شمار می رود.

وی با اشاره به نزدیکی ایام عید نوروز و آغاز سفر های نوروزی بیان کرد: باید برنامه ریزی مناسبی برای بهره گیری از این فرصت ارزشمند انجام گیرد زیرا فارس از جذابیتهای بسیاری در این حوزه برخوردار است.

استاندار فارس تاکید کرد: غافل شدن از فرصتها، آنان را به یک تهدید تبدیل می کند و این موضوع مصداقی بارز در خصوص فرصت های ارزشمند و خدادادی استان فارس است.

وی آموزش نیروهای فعال این بخش را از ضرورت های کاری در این حوزه دانست و اظهار داشت: اکنون در بازار جذب گردشگران، رقابت تنگاتنگی جریان دارد و به همین لحاظ بایدبرای ارتقای خدمات رفاهی در مراکز گردشگری و اقامتی استان، تدابیر جذاب تری اتخاذ شود.

افتتاح سه پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان اقلید

سه پروژه عمرانی و خدماتی به ارزش 39 میلیارد ریال در شهرستان اقلید به بهره برداری رسید.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس در مراسم افتتاح این پروژه ها، اظهارداشت: وقتی که انقلاب اسلامی در سال 57 به رهبری معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) شروع شد هیچکس فکر نمی کرد به این سرعت به پیروزی برسد؛ فقط آن پیر فرزانه بود که با هدایت پیامبرگونه خود، سکان را به دست گرفت و با توکل بر خدا به کار خود ادامه داد.

کمال فیروزآبادی ادامه داد: بعضی از سردمداران کشورهای اسلامی ترسیدند که پیروزی انقلاب اسلامی الهام بخش مردم خودشان باشد بنابراین همگی بسیج شدند که انقلاب اسلامی را مهار کنند بنابراین صدام را به عنوان سردار قادسیه علم کردند و او را تا دندان مسلح کردند تا ناجوانمردانه به میهنمان حمله کرده و هشت سال جنگ را بر ملت تحمیل کند.

در این مراسم علی زمانی فرماندار شهرستان اقلید با اشاره به وظیفه مسئولان در خدمتگزاری به مردم، اظهار داشت: در دهه مبارک فجر امسال طرح هایی با اعتبار بالغ بر 150 میلیارد ریال در شهرستان اقلید، افتتاح شد.

در این مراسم، ایستگاه آتش نشانی شهر اقلید با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال، دبیرستان شبانه روزی دختران حسن آباد با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال و فاز یک مجتمع آبرسانی امام رضا(ع) شامل 17 روستا با یک هزار و193 خانوار و اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال، از مصوبات سفر استانی ریاست جمهوری افتتاح شد.

حضور 25 دستگاه زیرساختی و عمرانی استان فارس در نمایشگاه

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس گفت: بیش از 25 دستگاه در حوزه زیر ساختی و عمرانی استان، دستاوردهای خود را در نمایشگاه" ماتوانسته ایم" به معرض نمایش خواهند گذاشت.

علی حسین رعیتی فرد در سومین جلسه کارگروه زیر ساخت نمایشگاه "ماتوانسته ایم"با اشاره به اهداف اصلی دولت در توزیع متوازن منابع و تامین نیازمندی های بخشهای مختلف افزود: دهه چهارم انقلاب اسلامی به نام دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده، که دولت خدمتگذار نیز به دنبال تحقق همین هدف اصلی فعالیتهای موثری انجام داده است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس بیان کرد: حرکت عدالت محورانه دولت خدمتگزار نهم و دهم، دستاوردهای ارزشمندی در سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته و در این راستا بیش از 25 دستگاه در حوزه زیر ساختی و عمرانی استان، دستاوردهای خود را در نمایشگاه" ماتوانسته ایم" به معرض نمایش خواهند گذاشت.

وی افزود: پیشرفتهای ایران اسلامی در بسیاری از بخشها، فراتر از اهداف پیش بینی شده بوده و کارنامه دولت در این زمینه، گویای تلاش و همت برای آبادانی و توسعه همه جانبه است.

این جلسه با بررسی مصوبات جلسات قبلی و ارائه نظرات اعضای کارگروه زیر ساخت پایان یافت.