حمایت لبنان از ثبات سوریه / در اقدامات ضد سوری مشارکت نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگا روسیا الیوم، "قاسم هاشم" گفت : لبنان نمی تواند در هیچ اقدام منفی درباره سوریه سهیم شود، زیرا منافع لبنان ایجاب می کند که در راستای ثبات سوریه گام بردارد.

وی ضمن مخالفت با تصمیمات اتحادیه عرب افزود: ثبات سوریه پیوند قوی با ثبات لبنان دارد و تصمیمات اتحادیه عرب به خواست طرف خارجی اتخاذ شده است و بیانگر اراده همه اعراب نیست.

هاشم بیان کرد: در حال حاضر نوعی جبهه بندی نه تنها در منطقه بلکه در کل جهان به وجود آمده است که آمریکا و طرفدارانش در یکسو و مخالفان سیاستهای آمریکا در طرف دیگر قرار دارند.