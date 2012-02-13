بنیاد مهدویت و هویت اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل عصر دوشنبه در مراسم افتتاح بنیاد مهدویت اردبیل یکی از مهمترین محورهای شکل گیری و فعالیت بنیاد مهدویت را مقابله با آسیبهای فرهنگی و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.

حجت الاسلام سید حسن عاملی گفت: در فضایی که دشمنان بر تخریب آرمانهای انقلاب تمرکز کرده اند نباید میدان مبارزه را خالی گذاشته و زمینه فرصت سو را برای آنها فراهم کرد.

وی در تشریح برنامه های این بنیاد اضافه کرد: برنامه های این بنیاد در سه محور تربیتی، آموزشی و تولید محصولات در حوزه علوم دینی خواهد بود.

به گفته نماینده ولی فقیه در استان با برپایی مراکزی از این دست زمینه گسترش علوم دینی و معرفتی به شکل ملموس فراهم خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به هجمه سنگین دشمنان و ترفندهای مختلف برای مقابله با پیشرفتهای اخیر نظام جمهوری اسلامی، تصریح کرد: انقلاب اسلامی به عنوان پدیده ای بی نظیر در منطقه محسوب می شود.

هم اکنون بنیاد مهدویت و هویت در شهرستانهای مشگین شهر و پارس آباد نیز فعال است.

