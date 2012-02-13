ترافیک سنگین شامگاهی پایتخت نشینان را غافلگیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر درحال حاضر در اغلب خیابانهای اصلی تهران بخصوص خیابان آزادی حجم بالای خودروها باعث ایجاد ترافیک سنگین شده است.

از سوی دیگر نقص فنی خط 4 مترو باعث شده اغلب شهروندان برای تردد در سطح شهر با مشکل مواجه شوند.

تاکسی ها نیز بیشتر به جای سوار کردن مسافران به دنبال دربستی بوده که این موضوع باعث افزایش تراکم مسافران در میادین اصلی شهر شده است.

پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیز در این رابطه اعلام کرد ماموران در تمام خیابانهای اصلی ، تقاطع ها و میادین حضور دارند اما حجم بالای خودروها باعث شده تلاش آنها برای روان سازی تردد با مشکل روبرو شود.

همچنین ماموران با تاکسی دارانی که به جای سوار کردن مسافران به دنبال دربستی هستند برخورد می کند.