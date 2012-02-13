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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۳۲

کنسرت پاپ شلوغ ترین برنامه جشنواره موسیقی فجر

کنسرت پاپ شلوغ ترین برنامه جشنواره موسیقی فجر

از بین 10 گروه که امشب آغاز گران جشنواره موسیقی فجر بودند کنسرت پاپ احسان خواجه امیری با حدود 1500 مخاطب شلوغ ترین برنامه نخستین شب جشنواره موسیقی فجر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، استقبال خوب مردم از کنسرت احسان خواجه امیری(خواننده) که اولین کنسرت بخش جنبی پاپ جشنواره در نخستین شب برگزاری این دوره بود گرمای خاصی به این جشنواره بخشید.

این کنسرت که قرار بود ساعت 18:30 شروع شود با کمی تاخیر و بعد از جای گیری جمعیتی بیش از 1500 در سالن شروع شد ولحظاتی پیش به اتمام رسید و قرار است نوبت دوم این برنامه امشب از ساعت 9:45 دقیقه آغاز شود.

اغلب برنامه های بخش اول امشب با حضور کم رمق مخاطبان برگزار شد و در این میان در بخش نسل دیگر ارکستر مجلسی چنگ با اجرای خوب و گوشنوازش رضایت نسبی بسیاری از مخاطبان را که بیشتر از دانشجویان و نسل جوان بودند به دست آورد.

در ادامه برنامه های امشب جشنواره، تا دقایقی دیگر، ارکستر سمفونیک رودکی که بعد از فراز و فرودهای بسیار وتعلیق یک ساله قرار است ساعت 21 در تالار وحدت به اجرای برنامه بپردازد.

کد مطلب 1533434

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