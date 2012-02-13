کشف هفت دستگاه موتورسیکلت سرقتی/ آدم ربایان طعمه خود را به آتش کشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه چند فقره سرقت موتور سیکلت در یزد، ماموران کلانتری 12 قائم یزد با تحت کنترل قرار دادن محدوده سرقت ها، یک مظنون به نام "ع" 31 ساله را شناسایی کردند.

ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی وارد منزل نامبرده شدند و وی را به همراه دو نفر دیگر به نام های "الف" 25 ساله و "الف" 21 ساله تبعه افغانستان، دستگیر و به کلانتری دلالت دادند.

در بازرسی از محل نیز سه دستگاه موتور سیکلت اوراق شده دارای سابقه سرقت و سه تنه موتور سیکلت و مقداری قطعات اوراق شده موتور سیکلت کشف شد.

متهمان در بازجویی پلیسی به عمل آمده به هفت فقره سرقت موتورسیکلت و اوراق کرد آنها و یک فقره سرقت کارگاه اعتراف کردند.

در این خصوص پرونده تشکیل و به دادسرا ارسال شد.

نیروی انتظامی حق دخالت و طرفداری در تبلیغات کاندیداها را ندارد

جلسه پرسش و پاسخ فرمانده انتظامی استان یزد با مسئولان و کارکنان انتظامی در سالن شهدای فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.

در این مراسم سرهنگ منوچهر امان اللهی، فرمانده انتظامی استان یزد ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی و زحماتی که برای انقلاب کشیده شد پاسداری از خون شهدا را متذکر وبیان نمود: امنیت و موفقیت های کشور را مدیون خون شهدا دانست.

وی افزود: در کار فراز و نشیب وجود دارد و انتظار می رود وظایف به خوبی انجام شود و همه وفادار به خون شهدا باشیم و مواظب باشیم کم کاری صورت نگیرد.

امان اللهی در مورد همدلی و همکاری کارکنان نیروی انتظامی تاکید کرد: نیروی مسلح حق دخالت و طرفداری در انتخابات را ندارند و باید مردم را تشویق به رای دادن کنند تا افراد اصلح را مشخص کنند.

آدم ربایان طعمه خود را به آتش کشیدند

در پی شکایت فردی به نام محمدعلی با ارائه مرجوعه ای به وکالت از فردی بنام غلامرضا 60 ساله مبتنی بر آدم ربایی، ضرب و جرح، شکنجه، توهین و فحاشی و آتش زدن شاکی به اداره آگاهی استان، با توجه به حساسیت موضوع و احتمال فوت شاکی (قتل) پرونده در اولویت اقدامات کارآگاهان این اداره قرار گرفت.

با توجه به سوختگی 80 درصدی شاکی و بستری بودن وی، ماموران با حضور در بیمارستان از شاکی پیرامون موضوع تحقیق کردند که وی اظهار داشت: با توجه به تماس دو نفر ناشناس به بهانه دیدن کار بنایی، وی را سوار خودروی خود کرده و به منزلی واقع در یزد برده و سپس در آنجا دست و پا و چشمهایش را بسته و مورد ضرب و شتم قرار دادند.

شاکی ادامه داد: بعد از آزار و اذیت فراوان در نهایت وی را به بیابانهای اطراف کمربندی یزد برده و در آنجا با ریختن بنزین بر روی وی او را آتش زده و و از محل متواری شدند.

شاکی با خوابیدن و غلط زدن روی خاک آتش را مهار کرده و خود را به شرکتهای همان حوالی به فاصله پنج کیلومتری رسانده و با کمک نگهبان حاضر در محل، به بیمارستان اعزام شده است.

پرونده این شاکی هم اکنون در حال بررسی است.