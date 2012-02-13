  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۴۷

رضوانی خبر داد:

تائید صلاحیت 118 نامزد انتخابات از سوی شورای نگهبان در گیلان

تائید صلاحیت 118 نامزد انتخابات از سوی شورای نگهبان در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی - امنیتی استاندار گیلان از تائید صلاحیت 118 نامزد انتخابات مجلس نهم از سوی شورای نگهبان در استان خبر داد.

غلامعلی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اسامی تائید صلاحیت شدگان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اول اسفند ماه سال جاری به صورت رسمی از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

معاون استاندار گیلان همچنین با اشاره به اینکه انتخابات اوج تجلی حضور و اعمال اراده مردم است، گفت: اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی و نقش حضور مردم در عرصه انتخابات بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود: هم اکنون دشمنان داخلی و خارجی با همکاری گروههای معاند و جریانهای ضد انقلاب از طریق کانالهای مختلف ماهواره ای و سایتهای خبری تمام تلاش خود برای تضعیف انتخابات به کار گرفته اند.

رضوانی تاکید کرد: در این راستا تمام آحاد مردم فهیم و ولایتمدار باید هوشیار باشند تا انتخابات در کمال صحت و سلامتی و با مشارکت حداکثری برگزارشود.

وی ادامه داد: انتخابات مجلس نهم همزمان با سراسر کشور12 اسفند ماه سال جاری در استان گیلان با 11 حوزه انتخابیه شامل رشت، آستارا، بندرانزلی، لنگرود، فومن و شفت، صومعه‌ سرا، رودبار و منجیل و لوشان، رودسر و املش، لاهیجان و سیاهکل، تالش و رضوانشهر و ماسال، آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر برگزار می ‌شود.
 
استان گیلان 13 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
کد مطلب 1533436

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه