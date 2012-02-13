تائید صلاحیت 118 نامزد انتخابات از سوی شورای نگهبان در گیلان

غلامعلی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اسامی تائید صلاحیت شدگان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اول اسفند ماه سال جاری به صورت رسمی از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

معاون استاندار گیلان همچنین با اشاره به اینکه انتخابات اوج تجلی حضور و اعمال اراده مردم است، گفت: اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی و نقش حضور مردم در عرصه انتخابات بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود: هم اکنون دشمنان داخلی و خارجی با همکاری گروههای معاند و جریانهای ضد انقلاب از طریق کانالهای مختلف ماهواره ای و سایتهای خبری تمام تلاش خود برای تضعیف انتخابات به کار گرفته اند.

رضوانی تاکید کرد: در این راستا تمام آحاد مردم فهیم و ولایتمدار باید هوشیار باشند تا انتخابات در کمال صحت و سلامتی و با مشارکت حداکثری برگزارشود.

وی ادامه داد: انتخابات مجلس نهم همزمان با سراسر کشور12 اسفند ماه سال جاری در استان گیلان با 11 حوزه انتخابیه شامل رشت، آستارا، بندرانزلی، لنگرود، فومن و شفت، صومعه‌ سرا، رودبار و منجیل و لوشان، رودسر و املش، لاهیجان و سیاهکل، تالش و رضوانشهر و ماسال، آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر برگزار می ‌شود.

استان گیلان 13 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.