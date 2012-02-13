برترینهای تیم کبدی مازندران برای رقابتهای قهرمانی مشخص شد

خلیل الله انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کبدی، رشته ای نوپا و جدید بوده و برای فراهم شدن

زمینه حضور بیشتر جوانان به این رشته، نیازمند اطلاع رسانی بیشتر و گسترده تر هستیم.

وی گفت: تلاش می کنیم با راه اندازی قریب الوقوع تارنما هیئت کبدی و به روزرسانی آن، جذابیتهای این ورزش را به افراد معرفی کنیم.

رئیس هیئت کبدی مازندران گفت: توجه به انجام تمرینات آماده سازی مناسب تیم استان، امید زیادی به کسب عنوان قهرمانی کشور داریم.

وی بیان داشت: ابوالفضل باقری،‌عرفان ترابی، فرزید وظیفه دان، فردین وظیفه دان، ‌محمد بابا نژاد، ‌سید سعید سیدپور، مهدی خدا بخشی، علی قاسم زاده، محمد حسین محبی پور، سید حسین اصغری،امیر بابایی و محمد بابایی تیم اعزامی مازندران به این رقابتها را تشکیل می دهند.

رئیس هیئت کبدی مازندران افزود: در این رقابتها، مرتضی تلمادره ای تیم مازندران را به عنوان سرمربی همراهی خواهد کرد.

