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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۴۰

انتظاری در گفتگو با مهر:

برترینهای تیم کبدی مازندران برای رقابتهای قهرمانی مشخص شد

برترینهای تیم کبدی مازندران برای رقابتهای قهرمانی مشخص شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کبدی مازندران گفت: ترکیب تیم کبدی نوجوانان مازندران برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور خبر داد.

خلیل الله انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کبدی، رشته ای نوپا و جدید بوده و برای فراهم شدن
زمینه حضور بیشتر جوانان به این رشته، نیازمند اطلاع رسانی بیشتر و گسترده تر هستیم.

وی گفت: تلاش می کنیم با راه اندازی قریب الوقوع تارنما هیئت کبدی و به روزرسانی آن، جذابیتهای این ورزش را به افراد معرفی کنیم.

رئیس هیئت کبدی مازندران گفت: توجه به انجام تمرینات آماده سازی مناسب تیم استان، امید زیادی به کسب عنوان قهرمانی کشور داریم.

وی بیان داشت: ابوالفضل باقری،‌عرفان ترابی، فرزید وظیفه دان، فردین وظیفه دان، ‌محمد بابا نژاد، ‌سید سعید سیدپور، مهدی خدا بخشی، علی قاسم زاده، محمد حسین محبی پور، سید حسین اصغری،امیر بابایی و محمد بابایی تیم اعزامی مازندران به این رقابتها را تشکیل می دهند.

رئیس هیئت کبدی مازندران افزود: در این رقابتها، مرتضی تلمادره ای تیم مازندران را به عنوان سرمربی همراهی خواهد کرد.
 

کد مطلب 1533437

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