برترینهای تیم کبدی مازندران برای رقابتهای قهرمانی مشخص شد

خلیل الله انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کبدی، رشته ای نوپا و جدید بوده و برای فراهم شدن
زمینه حضور بیشتر جوانان به این رشته، نیازمند اطلاع رسانی بیشتر و گسترده تر هستیم.
وی گفت: تلاش می کنیم با راه اندازی قریب الوقوع تارنما هیئت کبدی و به روزرسانی آن، جذابیتهای این ورزش را به افراد معرفی کنیم.
رئیس هیئت کبدی مازندران گفت: توجه به انجام تمرینات آماده سازی مناسب تیم استان، امید زیادی به کسب عنوان قهرمانی کشور داریم.
وی بیان داشت: ابوالفضل باقری،عرفان ترابی، فرزید وظیفه دان، فردین وظیفه دان، محمد بابا نژاد، سید سعید سیدپور، مهدی خدا بخشی، علی قاسم زاده، محمد حسین محبی پور، سید حسین اصغری،امیر بابایی و محمد بابایی تیم اعزامی مازندران به این رقابتها را تشکیل می دهند.
رئیس هیئت کبدی مازندران افزود: در این رقابتها، مرتضی تلمادره ای تیم مازندران را به عنوان سرمربی همراهی خواهد کرد.
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