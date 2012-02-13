انتشار ۲۷۰۰ خبر توسط رسانه های ورامین در دهه فجر

فتح الله فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دهه فجر امسال به دلایل متعدد نسبت به سالهای گذشته از اهمیت ویژه برخوردار بود به همین دلیل کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر ورامین از ماهها پیش با تشکیل جلسات و برنامه ریزیها و بهره گیری از پتانسیل رسانه ای موجود برای نشر در خور شأن برنامه های دهه فجر کوشش کرد.

وی افزود: تا به امروز بیش از دو هزار و 700 خبر تولیدی این کمیته در رسانه های مختلف منتشر شده که برآوردهای ما نشان می دهد این رقم از مرز چهار هزار خبر نیز عبور کند.

مدیر کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر شهرستان ورامین تصریح کرد: با وجود حجم بالای اخبار و اطلاعات منتشر شده، باید اعتراف کرد که ما در به تصویر کشیدن عظمت شور و شوق مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان ناتوان بودیم و تنها توانستیم گوشه ای از دریای بیکران عشق به میهن، اسلام و عشق به ولایت و انقلاب را منعکس کنیم.

وی یادآور شد: مردم در تمام برنامه های دهه فجر جلوتر از مسئولان حاضر شده و نشان دادند همچنان بر تحقق آرمانهای خمینی کبیر(ره) پایدار هستند، ۲۲ بهمن ماه اوج حضور مردم بود و ما با وجود هماهنگیهای به عمل آمده و استقرار عکاس و خبرنگار در بخشهای مختلف شهرستان، صحنه های فراوانی را از دست دادیم.

شهرستان ورامین آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه انتخابات دارد

مسئول روابط عمومی شهرداری ورامین ادامه داد: با حضور پرشور مردم در حماسه ۲۲ بهمن ماه ۹۰، شهرستان ورامین آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه انتخابات دارد و وارثان قیام ۱۵ خرداد ۴۲ و غیور مردان ۹ و ۱۰ دی ۸۸ آماده اند تا برگ زرین دیگری را در تاریخ خود به ثبت برسانند.

وی گفت: با توجه به ضرورت حضور باشکوه و حداکثری مردم در انتخابات در شرایط فعلی باید زمینه ساز این حضور با شکوه باشیم از این رو در اطلاع رسانی دهه فجر با حفظ بی طرفی از ایجاد فضای تبلیغاتی خاص جلوگیری کنیم.