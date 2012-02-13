بابل بیشترین اعتبار خرید تلیسه را در مازندران جذب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بهرامی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شهرستان بابل در تولید محصولات کشاورزی و دامی از جایگاه بسیار خوبی در مازندران برخوردار است.

وی تصریح کرد: متوسط ضریب تولید کشور 7.5 درصد، مازندران 1.4 درصد و بابل از ضریب تولید بالاتری برخوردار است.

بهرامی از ذخیره‌ سازی محصولات کشاورزی برای تنظیم بازار شب عید خبر داد و گفت: برای تنظیم بازار شب عید بیش از 500 هزار تن محصولات کشاورزی در مازندران ذخیره‌سازی شده است.

معاون برنامه‌ ریزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، ورود محصولات کشاورزی به داخل استان را یکی از مشکلات اساسی جهاد کشاورزی مازندران دانست.

بهرامی افزود: با توسعه فعالیتهای کشاورزی در مازندران، این استان نه تنها نیازهای داخلی کشور را تامین کرده بلکه به عنوان یکی از استانهای صادرکننده محصولات کشاورزی به کشورهای منطقه است.

معاون برنامه‌ ریزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، کمبود بودجه و سرمایه را یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان مازندران برشمرد.

وی گفت: با تدابیر بسیار خوب دولت از جمله با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بیش از 46 میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی مازندران اختصاص یافت که از این مبلغ حدود 14 میلیارد تومان برای خرید تلیسه است.

بهرامی با اشاره به اینکه بابل بیشترین اعتبار برای خرید تلیسه را جذب کرده است، بیان داشت: تمام متقاضیان دارای شرایط با بهره چهار درصد می‌توانند از تسهیلات وامی جهاد کشاورزی مازندران برخوردار شوند.