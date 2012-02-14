دیوار نویسی بر روی آثار تاریخی/ یادگاری که یادگار گذشتگان را از بین می برد

به گزارش خبرنگار مهر، یادگار نویسی بر روی آثار تاریخی یکی از آسیبهایی است که ابنیه تاریخی را تهدید می کند با نگاهی به دیوارهای بناهای تاریخی به سادگی می توان عباراتی را دید که هر چند برای نگارنده آن جنبه یادگاری دارد اما علاوه بر هدر دادن ثروت ملی یادگار نیاکانمان را نیز بر باد می دهد.

با توجه به در پیش بودن سفرهای نوروزی به نظر می رسد هر استان باید اقدام به فرهنگ سازی لازم برای حفظ بناهای تاریخی را در دستور کار قرار دهد و با ارتقاء آگاهی بازدید کنندگان از نابودی آثار تاریخی استانهایی که مقصد گردشگری هستند جلوگیری کرد.

محمد مهدی افضلی مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان کرمان با اعلام خبر فوق گفت: این مسئله علاوه بر نازیبا جلوه دادن چهره بناهای تاریخی این خطه ،هزینه های فراوانی را به متولیان آن تحمیل می کند.

وی با اشاره به اینکه هرساله بخش قابل توجهی از بودجه اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان صرف مرمت و بهسازی آثار تاریخی می شود،افزود: افزایش حجم دیوارنویسی و به دنبال آن مرمت های چند باره مانع از رسیدگی به سایر اماکن باستانی می شود.

افضلی با بیان اینکه حجم گسترده آثار تاریخی با تعداد نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی همخوانی ندارد،خاطرنشان کرد: تنها وجود بیش از600اثر بنای تاریخی ثبتی در سطح استان کرمان این امکان را نمی دهد که در کنار هربنا یک پایگاه و یا یک نیروی حفاظتی مستقر شود.

وی حفاظت از بناهای تاریخی را وظیفه ای ملی و همگانی عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود نصب دوربین های مراقبتی در بناهای تاریخی و گردشگری و مراقبتهای 24 ساعته حجم خسارات وارده از سوی گردشگران به این اماکن رو به افزایش است.

مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان کرمان،نهادینه شدن فرهنگ مراقبت و حفاظت از آثار تاریخی درجامعه را بسیار ضروری دانست و تصریح کرد:این فرهنگ باید درمحیط خانواده و مدرسه پرورانده و به جامعه تعمیم شود.

افضلی با اشاره به اینکه هرساله گردشگران بسیاری از جاذبه های تاریخی و گردشگری استان کرمان دیدن می کنند، گفت: به زودی از سازمان مردم نهاد دوستدارمیراث فرهنگی جهت حفاظت از اماکن تاریخی وگردشگری استان کرمان در ایام پیک سفر یاری خواهیم جست.

گردشگران با راهنما وارد شوند

مسعود دهقانی، نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان نبود ضوابط مدون برای بازدید گردشگران از اماکن تاریخی را از مهمترین دلایل یادگار‌نویسی برشمرده و می‌گوید: در بسیاری از این اماکن نظم و ترتیب مشخصی تعریف نشده و بازدیدکنندگان به صورت دلخواه و آزاد عمل می‌کنند.

وی با بیان این که لمس آثار حتی با دست لطمه‌آور است، می‌افزاید: در شرایطی که آزاد گذاشتن گردشگران به حال خود موجب تخریب‌های ناخواسته می‌شود بهتر است با یک مراقب یا راهنما وارد محوطه‌های تاریخی شوند.

دهقانی وجود راهنما در کنار گردشگران را بهترین راهکار برای کنترل آنان دانسته و می گوید: نمی‌توان تمامی رفتارهای بازدیدکنندگان را با دوربین‌های مداربسته تحت کنترل قرار داد.

نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان درادامه هر گونه دست نوشته بر روی آثار تاریخی را از نشانه‌های بداخلاقی فرهنگی دانسته و می‌گوید: یادگار‌نویسی بیشترین خدشه را به میراث فرهنگی وارد ساخته است.

وی با بیان این که برخی از گردشگران و بازدیدکنندگان رفتارهای نادرستی در هنگام بازدید از اماکن تاریخی انجام می‌دهند، می‌افزاید: هنوز اهمیت آثار باستانی مورد توجه عموم قرار نگرفته و بسیاری از مردم به ارزش واقعی این آثار آگاه نیستند.

دهقانی میزان تخریب یادگار‌نوشته‌ها را از سایر عوامل مخرب‌تر عنوان و تصریح می‌کند: لطمه‌ای که یادگار‌نویسی‌ها به آثار باستانی وارد می‌کنند باعث آلودگی بصری شده و در طول زمان تاثیرات مخربی بر روی محیط بنا‌ها و حتی انسان‌ها می‌گذارد.

