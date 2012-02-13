قطع برق مترو علت ترافیک شامگاهی

سردار رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه امروز در ساعتی که اغلب شهروندان در حال بازگشت به خانه هایشان بودند برق خط 4 متروی تهران قطع شد که این موضوع باعث ورود مسافران به خیابان ها برای رسیدن به مقصدهای خود شد این در حالی بود که در این ساعت ما هر روز شاهد ترافیک در معابر اصلی شهر هستیم و این موضوع باعث افزایش ناگهانی ترافیک و قفل شدن برخی معابر بخصوص در خیابان آزادی شد.

وی افزود: پس از اطلاع از این موضوع با مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران تماس گرفته و خواستار اعزام اتوبوس های بیشتری در این مسیر شدیم.

همچنین از ماموران خواستیم جلوی خودروهای شخصی را گرفته و از آنها درخواست کنند با توجه به قطع شدن برق مترو و سردی هوا مسافران را به مقصد برسانند.

سردار رحیمی خاطرنشان کرد: امشب 4 تن از ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی تهران به دلیل سردی هوا و فشار کاری ناشی از افزایش بار ترافیک راهی بیمارستان شدند.